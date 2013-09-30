أزياء موحدة للحلاقين والجزارين في بيشة

محمد العمودي (بيشة)

اعتمدت بلدية بيشة ممثلة في قسم صحة البيئة أزياء موحدة للحلاقين، وأخرى للجزارين، وعمم ذلك على صوالين الحلاقة والملاحم في المحافظة.أوضح ذلك لـ«عكاظ» رئيس صحة البيئة سعود هذال السعدي، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي لتحقيق أكبر قدر من النظافة، في هذه المحلات التي ترتبط بصحة الإنسان، مطالبا المستهلك والعميل لأصحاب هذه المهن إبلاغ البلدية عن أي تجاوز للحلاقين أو الجزارين سواء لعدم ارتداء الأزياء المعتمدة لهم من البلدية أو لأي ملاحظة أخرى تتعلق بصحة البيئة وذلك على الرقم «940»، مشيرا إلى أن الأزياء المعتمدة هي كالتالي: بنطلون أبيض وقميص أبيض مع البالطو الأبيض للحلاقين، وبنطلون وقميص أزرق فاتح مع البالطو للجزارين.