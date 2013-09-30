أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

السيول تجرف سيارة بوادي الشعبة وتعزل قرى بارق

Google+ Print
السيول تجرف سيارة بوادي الشعبة وتعزل قرى بارق السيول تجرف سيارة بوادي الشعبة وتعزل قرى بارق

نجاة شيخ آل يماني من الموت والدفاع المدني يحذر من التواجد في الأودية

 مغرم العسيري (محايل عسير)

نجا أمس شيخ آل يماني علي محمد الشهري من الموت عندما جرفت السيول سيارته ببلدة بقرة في مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق. وكان الشهري يحاول عبور وادي الشعبة، غير أن السيول التي أحدثتها الأمطار الغزيرة بالمنطقة لم تمكنه من ذلك، لتحيد السيارة عن مسارها وتنقلب وسط الوادي، غير أنه قفز منها وتم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الأول على محافظة بارق في تهامة عسير إلى جرف الطرقات المؤدية إلى بلدة عنقاء التابعة للمحافظة وعزلت الأهالي والسكان بالكامل عن بقية أرجاء المحافظة. كما عزلت الأمطار أهالي جمعة أثرب في آل محجوبة التابعة للمحافظة بارق بعد أن قطعت السيول الطريق الرابط بالشارع العام، غير أن اللجان المشكلة من الطرق والدفاع المدني والبلدية في متابعة بدأت في إزالة ما خلفته السيول من دمار وفتح الطرق أمام الأهالي.وطالب الجميع بسرعة تدخل الجهات ذات العلاقة في محافظة بارق والنظر في مطالبهم التي تمتد لعشرات السنين ومن بينها سفلتة الطريق الرئيس ووضع عبارات وجسور، وكذلك إزالة المستنقعات والبرك المائية التي خلفتها مياه السيول وتشكل خطرا كبيرا على الصغار خاصة في وادي بقرة في ثلوث المنظر. من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أثناء خروجهم للتنزه أو الرحلات البرية خلال الأيام القادمة.وأوضح لـ«عكاظ» نائب الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم معيض بن محمد الشهري أن توقف الأمطار التي هطلت مؤخرا على بعض محافظات المنطقة لا يعني بأي انتهاء الخطر نظرا لتوقع هطولها تحت أي لحظة مجددا، مشددا على الابتعاد عن السيول المنقولة والمستنقعات والأراضي الطينية التي قد تعلق بها المركبات، بالإضافة إلى مخاطر التعرض للصواعق الرعدية. وأضاف الشهري أن هناك تنسيقا وتواصلا على مدار الساعة بين الدفاع المدني والهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة بشأن احتمال نزول أمطار غزيرة على منطقة عسير، لذلك يتم إطلاق رسائل تحذيرية للمواطنين والمقيمين بهدف تجنب الخطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية