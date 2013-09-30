أمير جازان يشارك طلاب الجامعة الاحتفال باليوم الوطني الـ83

محمد المالكي، طه أبوعله (جازان)

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن المملكة شهدت نقلة تنموية كبيرة من كل النواحي في السنوات القليلة الماضية، موكدا على قوة التلاحم والترابط بين أبناء الشعب وتطبيق شرع الله عز وجل.وقال سموه خلال رعايته حفل جامعة جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ83 «التقيت هذا اليوم في رحاب جامعة جازان بشبابها الطموحين الذين رسموا بحبهم وصدق انتمائهم أروع الصور، وأود أن أشكر إدارة الجامعة ممثلة في رئيسها الدكتور محمد آل هيازع على خطوتهم الرائدة بإتاحة الفرصة لطلابها للتعبير عما يكنونه للوطن وقيادته الرشيدة من مشاعر الحب والفخر والاعتزاز»، مؤكدا سموه «حين بلغني أن احتفال الجامعة من إبداع وجهد أولئك الطلاب الموهوبين حرصت على مشاركتهم والالتقاء بهم، وكانوا على قدر المسؤولية بما قدموه من أداء يعكس ما عرف عن إنسان جازان من حب للعلم والتميز والإبداع».وأضاف سموه «إنني وبكل صراحة لأجد في أولئك الطلاب وفي جامعتهم ما يجعلني مطمئنا على مستقبل جازان وتنميتها، وأن جامعة تبتعث طلابها وطالباتها أثناء دراستهم لأعرق جامعات العالم في فصل الصيف، وأن شباب الجامعة الذين يتردد الثناء عليهم في كل محفل بكل مكان، لهم في قلبي مكانة خاصة ولي أن أفخر بهم».وافتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان معرض الفن التشكيلي الأول الذي نظمه طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية بمناسبة اليوم الوطني.بعد ذلك، شرف سموه الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بحضور مدير جامعة جازان الدكتور محمد آل هيازع ومدير عام شرطة جازان اللواء عبدالله المشيخي ومدير عام حرس الحدود اللواء عبدالله الصبحي وعدد من رؤساء الدوار الحكومية.وألقى الطالب بكلية إدارة الأعمال معاذ قاسم قحطاني كلمة الجامعة، أوضح من خلالها أن من أساسيات الوعي المحافظة على اللحمة الوطنية والتسامح مع كافة أطياف المجتمع المتجانس الذي تجمع بينه روابط الدماء واللغة والدين والتاريخ، مؤكدا في كلمته على عدم الإصغاء إلى دعوات التفرقة المذهبية والفكرية والقبلية والمناطقية، وجعل الوحدة الوطنية غاية عظمى وهدفا أسمى تتوحد بها القلوب لتكون منطلقا للجميع نحو البناء والإنتاج.وأضاف «إن هذا الوطن الذي ينظر بعيني المساواة في الحقوق والواجبات لأبنائه لا فرق بينهم ليغدوا جميعا سواعد هذا الوطن التي ترفع رايته وتصنع مستقبله الوضيء المشرق وهذا ما أقامه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز».واختتم الحفل بلوحة مسرحية شعرية بعنوان «كبر المكان» جسدت مراحل وملامح توحيد هذا الكيان الفريد في وحدته، كتب نصها الشاعر الطالب أحمد يعقوب، وشارك في تقديمها طلاب ناديي المسرح والفلكلور بالجامعة، وإخراج سالم باحميش، وإشراف عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد حبيبي. وفي ختام الحفل شارك سموه طلاب الجامعة العرضة الشعبية وفرحتهم باليوم الوطن كما التقطت صور تذكارية بهذه المناسبة.