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توجيهات بنقل 6 ضباط من سجون جازان ونجران

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توجيهات بنقل 6 ضباط من سجون جازان ونجران توجيهات بنقل 6 ضباط من سجون جازان ونجران

 حسين محه (جازان)

علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن مدير عام المديرية العامة للسجون اللواء إبراهيم الحمزي وجه بنقل ستة ضباط واختيار العقيد شائع بن سعد مبارك القحطاني مديرا لإدارة السجون بمنطقة جازان خلفا للواء محمد بن عوض آل قرين.وأكدت المصادر أن اللواء إبراهيم الحمزي وجه بنقل العقيد عبدالله بن حسن علي الذروي والعقيد محمد بن يحيى محمد صميلي والعقيد مهندس إبراهيم بن أحمد محمد مانع عسيري من إدارة سجون منطقة جازان إلى إدارة سجون منطقة نجران.كما وجه بتحويل العقيد فيصل بن محمد عبدالله القحطاني من إدارة سجون منطقة جازان إلى إدارة سجون الباحة، بينما نقل العقيد حمود بن محمد يحيى آل خيرات من إدارة سجون جازان إلى سجون عسير، فضلا عن نقل العقيد شائع بن سعد مبارك القحطاني من سجون نجران إلى جازان.وأضافت المصادر أن مدير إدارة السجون بمنطقة جازان اللواء محمد بن عوض آل قرين ومساعده اللواء هادي الصقور يستعدان للإحالة إلى التقاعد، مشيرة إلى أن إدارة السجون بجازان جاءتها معلومات مؤكدة بترشيح العقيد شائع القحطاني مديرا لإدارة السجون بالمنطقة.

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