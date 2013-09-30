مختصون يناقشون أسباب فقر الدم المنجلي عند الأطفال

قايد آل جعرة (نجران)

ناقش عدد من الاستشاريين المختصين في أمراض الدم لدى الأطفال، أسباب فقر الدم المنجلي والثلاسيميا والأمراض النزفية والأورام عند الأطفال وزراعة نقي العظم عند المصابين بالأمراض الدموية.جاء ذلك خلال مؤتمر (امراض الدم عند الأطفال) الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث مؤخرا، بقاعة المحاضرات بفندق هوليدي إن، بإشراف مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور عبدالرحمن بن منصر الشريف وعدد من الاستشاريين المختصين، بحضور أكثر من 180 مشاركا من القطاع الصحي العام والخاص.وأوضح الناطق الإعلامي بصحة نجران محسن الربيعان أن المؤتمر يعتبر الأول على مستوى المنطقة الجنوبية، مبينا أن الفئة المستهدفة هم أطباء الأطفال والعاملون في أقسام الأطفال من أطباء وفنيين بهدف توعيتهم بآخر مستجدات علم أمراض الدم عن العلاجات الحديثة لها وسبل الوقاية منها. وأكد الربيعان حرص وزارة الصحة ممثلة في صحة المنطقة على توعية الأطباء نظرا لأهمية أمراض الدم وانتشارها الواسع في المملكة والعالم وللتطور الهائل في العلاجات الحديثة وما أحدثته من ثورة في تحسن طبيعة حياة المرضى.