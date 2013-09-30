انسيابية وسهولة في إنهاء إجراءات الحجاج بالمنافذ

عكاظ (مكة المكرمة)

حقق مكتب الوكلاء الموحد معدلات قياسية في الانسيابية وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج القادمين عبر منافذ المملكة الـ61 الجوية والبرية والبحرية ومنع ظاهرة تكدس الأمتعة، من خلال ضخ كوادر بشرية تقدر بـ0056 موظف ما بين عمالة وموظفي المكتب المتميزين بالخبرة الواسعة في التعامل مع أفواج ضيوف الرحمن.وأكد رئيس مجلس إدارة مكتب الوكلاء الموحد فاروق أبو زيد أن المكتب كثف ساعات العمل مع مستهل موسم الحج على مدى الـ24 ساعة حيث حرص على تعيين رؤساء للمنافذ البرية المنتشرة في المملكة، منوها بأن عمل المكتب متسم بالانسيابية منذ دخول الحجاج مرورا بإنهاء إجراءاتهم وحتى تفويجهم إلى الحافلات ليتم نقلهم لمكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة في المنافذ.من جانبه كشف عضو مجلس الإدارة والمشرف على العلاقات العامة والإعلام بالمكتب الدكتور عبدالإله بن محمد جدع عن توظيف التقنية في خدمات مكتب الوكلاء للتعامل مع أمتعة الحجاج والحفاظ عليها عند نقلها، حيث وفر 60 قاطرة كهربائية وأكثر من 400 عربة لنقل الأمتعة في مجمع الحج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى جانب إدراج 130 رافعة آلية لرفع الأمتعة إلى الحافلات المقلة لهم إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مشيرا إلى أن المكتب مجهز بكافة الطاقات البشرية والفنية والآلية لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم ونقل أمتعتهم من الصالات إلى خارجها ومن أمام الصالات إلى المواقع المخصصة لهم بوسط الساحات.