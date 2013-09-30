إحباط تهريب دجاج فاسد إلى مكة المكرمة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

أحبطت إدارة الخدمات المساندة بأمانة العاصمة المقدسة محاولة تهريب وبيع دواجن منتهية الصلاحية عبر أحد المداخل الرئيسية لمكة المكرمة.وقال فيصل النمري رئيس قسم العمليات بالأمانة إنه تم تلقي بلاغ عن وجود سيارة محملة بالدواجن المبردة مجهولة المصدر في نقطة تفتيش الكعكية باتجاه مكة المكرمة، وعلى الفور تم التوجه للموقع والوقوف على الحالة وضبط السيارة وهي من نوع «بيك أب» نصف نقل، وهي غير مهيأة لنقل اللحوم وتم التحفظ على سائقها (بنغالي الجنسية) الذي أفاد بأنه قادم من أبها لنقل تلك الكمية إلى مكة المكرمة.من جانبه أوضح تركي الحارثي المراقب الصحي المناوب الذي وقف على الحالة أنه تم ضبط ومصادرة جميع محتويات السيارة والتي بلغت 1000 حبة دجاج وزن 1100 جرام، وجميعها منتهية الصلاحية وفاسدة، حيث تم إتلافها والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة وإعداد محضر بذلك.