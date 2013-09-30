مدينتان متكاملتان للحجاج في مكة والمدينة

مخيمات ضد الحريق في عرفات العام المقبل .. حجار:

سلمان السلمي (مكة المكرمة) أعلن وزير الحج الدكتور بندر حجار الموافقة السامية على إنشاء مدينة متكاملة في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج وتوديعهم فيها، وتضم جميع الإدارت الحكومية التي تقدم خدمات للحجاج، مشيرا إلى أن هذه المدينة سترتقي بالخدمات المقدمة ليصبح الحج متعة وليس مشقة. وأوضح أن وزارة المالية تقوم حاليا بتنفيذ هذا المشروع من خلال صندوق التأمينات الاجتماعية.وأضاف حجار خلال لقائه مساء أمس بحشد من رجال الفكر والإعلام والمطوفين وأبناء المجتمع المكي في نادي مكة الثقافي الأدبي أن هناك مدينة متكاملة أخرى في مكة المكرمة، وقد تم الانتهاء من العمل الميداني لعمل المخططات اللازمة لإنشائها، وستكون كذلك مدينة لاستقبال الحجاج وتوديعهم وتضم كافة الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات للحجاج، مما يسهل على الحاج وعلى مقدم الخدمة العمل.وكان وزير الحج قد ألقى محاضرة في النادي تحدث فيها عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى التطور الذي لازم خدمات الحجاج، مما أدى إلى تضاعف وزيادة أعدادهم. وأوضح حجار أن الوزارة رصدت عددا من حملات الحج الوهمية، محذرا المواطنين من الانجراف وراءها، مطالبا إياهم بالدخول على موقع الوزارة وعدم الالتحاق بأي حملة لا توجد في موقع الوزارة.وتمنى حجار أن يتم تحويل جميع الشركات الوهمية والتي تقوم بتحجيج الناس بلا تصريح للمحاكم الشرعية حتى ينالوا جزاءهم.وأشاد حجار بنجاح موسم العمرة الماضي، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات جعلت الموسم ناجحا، منها عدم وجود الافتراش وانخفاض عدد الشكاوى وانخفاض التخلف من 50 ألفا إلى 9 آلاف معتمر هذا العام.وعن الأحكام التي صدرت من القضاء مؤخرا على الوزارة والتي تقدم بها بعض مؤسسات الطوافة، قال حجار: «الأحكام التي صدرت هي أحكام ابتدائية والوزارة لا ترغب في الحديث عن أي موضوع منظور أمام القضاء، ويجب على الجميع أن يلتزم بذلك». وكشف حجار أنه في هذا العام تم نقل عدد كبير من الأجهزة الحكومية من منى إلى مجمع حمى المشاعر وسيتم في العام المقبل نقل بقية الأجهزة الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيزيد مساحة منى لاستيعاب قرابة 250 ألف حاج، كما أن هناك أفكارا مطروحة في هيئة تطوير مكة المكرمة لتوسعة منى يتم نقاشها حاليا لاختيار الأنسب منها مثل البناء على سفوح جبال منى.وعن ارتفاع أسعار حملات حجاج الداخل قال حجار: «لدينا 205 شركات لحجاج الداخل، وقد اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتخفيف التكلفة، تمثلت في السماح لهذه الشركات بإسكان حجاجها في العزيزية أو في أي مكان في مكة حتى تخف التكلفة، وكذلك السماح لهم بإغلاق بعض فروعهم في المدن الأخرى لتخفيف التكلفة عليهم، والوزارة ساعية في القيام بعدد من الإجراءت للتقليل من الأسعار».وأبان حجار أن الوزارة لديها برنامج سيتم تدشينه في موقعها الإلكتروني سيساهم في توعية الحاج بلغاته، حيث يستطيع الحاج أن يقوم بتجربة الحج عن طريق لعبة إلكترونية في موقع الوزارة حتى يتدرب على الحج.وعن بناء خيام مطورة في مشعر عرفات أجاب وكيل وزارة الحج الدكتور سهل الصبان بقوله: «هناك اجتماعات لوضع خيام في مشعر عرفات مشابهة للخيام التي في منى مقاومة للحريق، وقد توصلنا إلى أن تتم تغطية مشعر عرفات بخيام شبيهة بخيام مطار الملك عبدالعزيز نتيجة لوجود علو لأننا سنحتاج للتوسع الرأسي مستقبلا، كما أن هناك رؤية مستقبلية لعمل تطوير لكافة المشاعر، وإن شاء الله في العام المقبل سيتم تجربة خيام مشعر عرفات وسيتم البناء أولا في الجهة التي يخدمها القطار».وعن ضرورة إيجاد خط قطار شمال مشعر منى، قال الصبان: «الآن يتم دراسة ذلك في هيئة تطوير مكة المكرمة، وقد اتفق الجميع على عدم الاستعجال في ذلك لأن هناك مشاريع تخطيطية سيتم تنفيذها، لذلك لا نريد تنفيذ مشروع القطار حتى تتضح الرؤية كاملة لهذه المشاريع».

شبكةعيونالإخبارية

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