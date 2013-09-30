لا استثناءات في دخول السيارات إلى «المركزية»

دعم خطة المرور بـ 3 آلاف عنصر و400 مركبة و300 دراجة نارية .. العقيد الجميعي:

محمد القربي (مكة المكرمة)

أكد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي على منع منح أي استثناء لدخول السيارات للمنطقة المركزية بمكة المكرمة وقت الصلوات بما فيها الدوريات الأمنية، والتي تم إلزامها بتأمين دراجات نارية للتحرك في أوقات الصلوات عوضا عن السيارات. وكشف الجميعي في ورشة العمل التي عقدت في المؤسسة الأهلية لمطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا بحضور رئيس مجلس الإدارة طارق عنقاوي وأعضاء المؤسسة ورؤساء مجموعات الخدمة الميدانية، أنه سيتم رفع حظر دخول السيارات للمنطقة المركزية من نصف ساعة إلى ساعة وسوف يستمر إلى الخامس عشر من شهر ذي الحجة ليعود مرة أخرى لنصف ساعة حتى انتهاء موسم الحج.وأفاد مدير المرور بأن المنع جاء للحفاظ على سلامة الحجاج خصوصا في المنطقة المركزية التي تشهد كثافة مرتفعة.وحول الجديد في الخطة المروية لهذا العام أوضح الجميعي أنه تم توحيد الاتجاهات يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة في المنطقة المركزية على كافة المحاور لمنع حدوث الاختناقات المرورية، مشيرا إلى أنه تم توجيه الطرق إلى الخط السريع مباشرة.ولفت الجميعي إلى أن إدارة المرور جندت ثلاثة آلاف من رجال الأمن و300 دراجة نارية و400 مركبة لتنفيذ الخطة المرورية في مكة المكرمة خلال موسم الحج.وحذر مدير المرور من بعض المخالفات التي ترتكب من بعض سائقي الحافلات في إيقافها في غير أماكنها وعرقلة حركة المرور، واعدا المطوفين بالنظر في منح تصاريح لسيارات الحجاج الفرادى، وكذلك منح تصريح إضافية لسيارات الخدمات.وأبان أن مداخل مكة المكرمة تم تجهيزها بكافة الإمكانيات والأدوات المخصصة لضبط المتسللين وأصحاب المركبات غير المصرح لهم بنقل الحجاج.