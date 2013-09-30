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إدارة الأزمات والكوارث في محاضرة بمدينة تدريب الأمن اليوم

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إدارة الأزمات والكوارث في محاضرة بمدينة تدريب الأمن اليوم إدارة الأزمات والكوارث في محاضرة بمدينة تدريب الأمن اليوم

 حمزة محمد (مكة المكرمة)

تنظم مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة محاضرة علمية حول «إدارة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي سيلقيها المهندس الدكتور يحيى بن دماس الغامدي صباح اليوم الاثنين. ودعا قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة العميد مسعود بن فيصل العدواني إلى حضور المشاركين لأهمية المحاضرة وما تتضمنه من ركائز ومحاور أساسية تناقش إدارة الكوارث والأزمات والتي تشكل أحد المهام الرئيسية للحماية من الكوارث ووقف الأخطار قبل وقوعها. وأضاف العميد العدواني أن المحاضرة تهدف إلى دراسة ارتباط حجم الكوارث بالإجراءات الميدانية المتبعة، وتأثير عدم توافر الأنظمة المتقدمة لإدارة الكوارث والأزمات على عمليات مواجهة الأخطار المحتملة والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن المهندس الدكتور يحيى دماس الغادي سيتطرق خلال محاضرته إلى الحديث عن إستراتيجية إدارة الكوارث في مراحلها الثلاث، وخاصة في موسم الحج من خلال إدارة إجراءات الإخلاء والإيواء والإغاثة، وأيضا عملية رصد المواد الخطرة في المشاعر المقدسة، والتطرق إلى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الحوادث ومعوقات استخدامها، ومناقشة أبرز التحديات التي قد تواجهها الأجهزة المعنية في هذا الصدد.ومن جانبه أوضح مدير قسم العلاقات والتوجيه بمدينة التدريب الأمن العام بمكة المكرمة المقدم خالد بن حميدان الحميدان، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي الذي أعدته المدينة لمنسوبيها بمناسبة المشاركة في أعمال موسم الحج لهذا العام، مبينا أن المحاضرة تكتسب قيمتها من أهمية الموضوع الذي تعالجه.

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