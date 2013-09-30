الإنجاز الطبي في «أسنان أم القرى» ترجمة صادقة لدعم الدولة للتعليم

افتتح مبنى المستشفى التعليمي .. د. العنقري:

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أعرب وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري عن سروره وسعادته البالغة بما شاهده من إمكانات وتجهيزات طبية وتعليمية بالمستشفى التعليمي لكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى.وأكد عقب تدشينه أمس المستشفى التعليمي بالمدينة الجامعية بالعابدية والبرنامج الإلكتروني التعليمي للكلية (My UQUDENT ) ومركز طب الأسنان المبني على البراهين، أن هذا الإنجاز الطبي التعليمي يأتي ترجمة صادقة لما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من عناية واهتمام بالغين بالمسيرة التعليمية بشكل العام والتعليم الجامعي على وجه الخصوص في بلادنا المباركة.وأشاد بما يبذله مدير جامعة أم القرى من جهد في سبيل رقي الجامعة ومساراتها المختلفة كما أثنى على جهود كافة القائمين على كلية طب الأسنان.وكان وزير التعليم العالي قد قام بجولة عقب قص شريط الافتتاح على المبنىالذي تم تشييده على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع وبتكلفة إنشائية وتجهيزية تبلغ أكثر من 130 مليون ريال. واستمع إلى شرح مفصل من قبل عميد الكلية الدكتور محمد بياري الذي أوضح أن هناك برنامجا الكترونيا متكاملا لمعلومات وملفات المرضى، مشيرا إلى أنه تم تجهيز عيادات ومعامل المستشفى بأحدث وأرقى الأجهزة بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 70 مليون ريال.كما أكد وكيل كلية طب الأسنان للشؤون التعليمية الدكتور رائد جستنيه أن البرنامج الإلكتروني التعليمي للكلية (My UQUDENT ) يهدف إلى تحقيق الجودة في إدارة العمليات التعليمية ومتابعتها. وتعرف الوزير من قبل عميد الكلية الدكتور محمد بياري على مركز طب الأسنان المبني على البراهين الذي يعد الأول من نوعه في المملكة ويعد جزءا من اتفاقية دولية مبرمة بين كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى وباحثين من جامعة ماك ماستر وجامعة تورنتو الكنديتين، مؤكدا أن الكلية متجهة إلى البحث العلمي ونقل التقنية الطبية نحو الاقتصاد المعرفي. من جانبه، عبر الدكتور بكري عساس عن شكره وتقديره لوزير التعليم العالي على افتتاحه للمبنى التعليمي الذي تم تنفيذه على أعلى المواصفات الهندسية والتنظيمية والتعليمية والتجهيزية لتقديم خدمات طبية تعليمية راقية لطلاب كلية طب الأسنان، لافتا النظر إلى أن الجامعة تعمل حاليا على تنفيذ مبنى المستشفى الجامعي ليسهم في تقديم خدمات طبية وعلاجية وتعليمية لمنسوبي الجامعة وأهالي مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام.