الحزب الإسلامي العراقي يدين تفجيرات أربيل.. ويدعو للتكاتف لتجاوز هذه المحنة

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 23:19

أدان الحزب الإسلامي العراقي التفجيرات التي شهدتها مدينة أربيل، اليوم، والتي سقط على إثرها العشرات من القتلى والجرحى.

وذكر بيان للحزب، مساء اليوم، أن هذه التفجيرات تعزز القول بأن العراق بأكمله يواجه معركة مصيرية تستهدفه وطنًا وشعبًا ولابد من التكاتف جميعًا لتجاوز هذه المحنة الخانقة التي يتعرض لها بلدنا الجريح.

وأضاف البيان أن المرحلة الحالية التي يعيشها العراق تمثل الأخطر كون استهداف مدنه ومحافظاته اتسع بشكل يثير الخوف والريبة، معبرًا عن تعازيه الحارة والخالصة لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى جراء التفجير الإجرامي الذي تعرضت له مدينة أربيل، وتابع البيان لقد ظل إقليم كردستان يمثل ملاذًا آمنا لكل أهلنا ممن واجهوا أقسى الظروف وظلوا طيلة السنوات الماضية يقابلون برعاية وتعامل أخوي كبير، مشددًا على أهمية العمل الجاد لعدم امتداد العصابات الإجرامية ونشاطاتها إلى هذا الجزء العزيز من وطننا.

كانت عدة انفجارات بسيارات مفخخة ضربت، اليوم، محافظة أربيل مستهدفة مديرية الأسايش أسفرت عن مقتل وإصابة 46 شخصًا، بينهم عدد من عناصر قوات الأسايش.