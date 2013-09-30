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مسؤول جزائري: القضاء على 190 إرهابيًا منذ بداية العام

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مسؤول جزائري: القضاء على 190 إرهابيًا منذ بداية العام مسؤول جزائري: القضاء على 190 إرهابيًا منذ بداية العام

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 23:24

أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي، اليوم، أنه تم القضاء على 190 إرهابيًا خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الجاري، مؤكدا أهمية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب لم تتوقف حتى الآن وظلت متواصلة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تدعيم العمل المخابراتي للتمكن من إجهاض واحتواء العمليات الإرهابية قبل حدوثها.

ولفت "عزي" إلى أن عدد الإرهابين الذين تم القضاء عليهم ما بين عامي 1992 و2006 بلغ أكثر من 17 ألف إرهابي حسب إحصاءات الأمن الوطني، وفيما يتعلق بملف المفقودين دعا رئيس الخلية بعض "الجمعيات إلى عدم استغلال هذا الملف لأغراض سياسية وشخصية تمس بمصلحة الوطن".

وقدر عائلات المفقودين بـ7144 عائلة سجلت في مصالح الأمن الوطني، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تعويض حوالي 7 آلاف عائلة منهم.

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