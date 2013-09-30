"فلسطينيو 48" يطلقون "حملة الغذاء والدواء لشعب غزة"

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 23:27

أعلنت "لجنة الإغاثة الإنسانية للعون" في الداخل الفلسطيني المحتل (فلسطينيو 48) عن تنظيم حملة إغاثة لأهالي قطاع غزة المحاصر لمدة شهر تحت عنوان "حملة الغذاء والدواء لشعب غزة الإباء".

وقال مدير اللجنة رائد بدر، اليوم، إن "إطلاق حملة الإغاثة بمثابة دعم لأهلنا في قطاع غزة المحاصر من جميع الجهات"، موضحًا أن الحملة ستسمر لمدة شهر يتم بها التواصل مع القرى والمدن الفلسطينية المحتلة بأساليب مختلفة منها المساجد وخيم التبرعات وزيارة البيوت.

وأهاب بدر بالأهالي في الداخل الفلسطيني أن يجودوا بما تقدمه أنفسهم لإنجاح هذه الحملة، مناشدًا أحرار العالم بالوقوف إلى جانب المحاصرين في غزة، مبينًا في الوقت ذاته أن العمل في هذا الجانب يجب أن يكون إنسانيًا وحسب.

وكان الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية فى الداخل الفلسطيني قد أعلن في العشرين من سبتمبر الجاري على هامش مهرجان "الأقصى في خطر" الذي نظمته الحركة، عن حملة إغاثة لدعم أهالي قطاع غزة بالغذاء والماء والدواء.