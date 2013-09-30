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البطريرك الماروني يجدد دعوته لحل سلمي للنزاع السوري

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البطريرك الماروني يجدد دعوته لحل سلمي للنزاع السوري البطريرك الماروني يجدد دعوته لحل سلمي للنزاع السوري

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 23:29

جدد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي دعوته لإنجاح مساعي البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، لإيقاف الحرب في سوريا، وإيجاد حلول سياسية سلمية للنزاع القائم بين النظام والمعارضة، ونوّه الراعي في عظة له اليوم بمساعي مجلس الأمن لتنفيذ القرار بشأن تفكيك ترسانة سوريا من الاسلحة الكيميائية، ولمباشرة إطلاق عملية العبور إلى عقد مؤتمر جنيف 2، في الشهر المقبل، معربًا عن الأمل لإيجاد حل سلمي عادل وشامل ودائم للحرب في سوريا، وحتى يتمكن السوريون النازحون من العودة إلى بيوتهم وأراضيهم، حيث يعيشون بكرامة وطمأنينة.

كما أبدى أسفه على اللبنانيين الذين غرقوا في إندونيسيا وهم في طريقهم إلى أستراليا، بحثًا عن عمل وعيش كريم لا يتوفران لهم في وطنهم، معربًا عن الأمل أن تمس هذه المأساة ضمائر أصحاب السلطة في لبنان وسائر المسؤولين السياسيين، فيقوموا اليوم قبل الغد، بواجبهم الوطني بتأليف حكومة جديدة، تطلق النهضة الاقتصادية والإنمائية الشاملة، ولا سيما في عكار في شمال لبنان.

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