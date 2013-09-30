الجيش اللبناني ينتشر في معقل ثان لـ"حزب الله" بشرق البلاد

كتب : أ ف ب الأحد 29-09-2013 23:30

تسلّم الجيش اللبناني، اليوم، حواجز كان يقيمها حزب الله في مدينة بعلبك في شرق لبنان، بحسب ما ذكر مصدر في الحزب، وذلك غداة اشتباك وقع في المدينة بين الحزب الشيعي وعائلة سنية تسبب بمقتل خمسة أشخاص.

وهي الخطوة الثانية من نوعها خلال أسبوع، بعد تسلم قوة أمنية رسمية حواجز الحزب في الضاحية الجنوبية، أبرز معاقله.

وقال مسؤول في حزب الله في بعلبك، رافضًا الكشف عن هويته: "سلّمنا إلى الجيش اللبناني الحواجز على مداخل المدينة ووسطها، ونعمل حاليًا على تسليم حواجز أخرى، على أن يتسلم الجيش كل حواجزنا وتصبح مسؤولية الأمن عنده".