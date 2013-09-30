5 مناطق تستعرض تراثها في احتفال الجامعيات بيوم الوطن

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

أطلق مدير جامعة الملك فيصل فعاليات حفل اليوم الوطني الـ 83 في أقسام الطالبات بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور بدر بن عبداللطيف الجوهر، ووكيل الجامعة المكلف الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك وعميد شؤون الطلاب الدكتور خالد بن أحمد البوسعدة، وشهد الحضور فعاليات اليوم الغالي التي أقيم بمتابعة من وكيلة أقسام الطالبات الدكتورة فايزة بنت صالح الحمادي، وإشراف وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الدكتورة صباح بنت محمد العرفج، وبحضور وكيلات الكليات ومنسوبات الجامعة. واشتمل الحفل الذي أقيم في بهو كلية التربية بالمدينة الجامعية على عدد من الفقرات وجال مدير الجامعة على أركان مناطق المملكة وأشاد بالمنجزات، وأثنى على التحضيرات التي صاحبت الحفل.حب وولاءالحفل بدأ بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وكلمة لوكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، عبرت خلالها عن فرحتها بهذا اليوم العظيم، ورحبت بالجميع وأتبعتها بأبيات شعرية عن حب الوطن والولاء. وعقب ذلك ألقت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للطالبات الدكتورة منى بنت حمد العيدان كلمة رحبت فيها بجميع منسوبات الجامعة، ودعت إلى تجديد العطاء، مؤكدة أنه يوم وحدة وأمجاد وبطولات رسخت في صفحات التاريخ، وخلدت مسيرة الخير والعطاء.فرقة رواسي الإيمان قدمت أوبريت إنشادي بعنوان (حنا الوطن) كما قدمت عضو الفريق الإعلامي الجامعي الطالبة أفنان سامي افتتاحية للأوبريت وضحت من خلالها لوحاته المكونة من ست لوحات، وعبرت فرقة رواسي الإيمان عن شكرها للجامعة واهتمامها بها وإتاحة الفرصة لهن بمشاركة الوطن فرحته.عروض المناطقالاحتفال باليوم الوطني في جامعة الفيصل شهد تقديم عروض وأركان وأجنحة بلغت 5 هي المنطقة الشرقية والوسطى والغربية والشمالية والجنوبية، حيث تناول كل ركن عرض لبعض العادات والتقاليد لكل منطقة مع ترديد بعض العبارات والأهازيج الشعرية والإنشادية وعرض بعض تصاميم الزي المتعارف عليه وبعض الأطعمة والأثاث والتحف والأواني التي تشتهر بها كل منطقة وما تتميز به بشكل عام، بعد ذلك تقدمت كل منطقة بعرض مشهد تمثيلي تفاعلي إنشادي يمثل ثقافتها في الاحتفال بالزفاف.تعاون مشتركعلى صعيد مغاير استقبل مدير الجامعة رجل الأعمال الشيخ عبدالله بقشان والوفد المرافق له للاطلاع على المنجزات العلمية والمكتسبات الحضارية التي تحققت للجامعة في العهد الزاهر وحضر اللقاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن الملحم ووكيل الجامعة المكلف الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك والمشرف العام على إدارة التعاون والتبادل المعرفي الدكتور عبدالله بن إبراهيم السعادات الذي قدم عرضا عن الكراسي العلمية في الجامعة وتم بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين وتجول الوفد الزائر على مرافق الجامعة وكلياتها.