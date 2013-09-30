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تعيينات جديدة .. العنقري وكيلا لجامعة الملك فيصل

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تعيينات جديدة .. العنقري وكيلا لجامعة الملك فيصل تعيينات جديدة .. العنقري وكيلا لجامعة الملك فيصل

 عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

أصدر مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الساعاتي قرارا يقضي بتكليف الدكتور عبدالرحمن بن سلطان العنقري وكيلا للجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع بحيث ترتبط به كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وكلية المجتمع ببقيق وعمادة تقنية المعلومات وعمادة تطوير التعليم الجامعي وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وعمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وبرنامج الاعتماد المؤسسي ومركز الوثائق والاتصالات الإدارية وإدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة التطوير الإداري وإدارة تطوير الشراكة المجتمعية وإدارة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها وإدارة الإحصاء والبيانات وإدارة البث الفضائي ومكتب الخريجين ومكتب وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع. كما أصدر الساعاتي قرارات إدارية تتضمن تعيين الدكتور محمد بن علي بن عبد اللطيف الحمادي وكيلا لعمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية لمدة سنتين وتعيين الدكتورة نادية بنت أحمد بن إبراهيم الجديدي وكيلة لكلية الطب لمدة عامين وتكليف الدكتورة منى بنت حمد بن يوسف العيدان بالقيام بعمل وكيلة عمادة شؤون الطلاب، بالإضافة إلى عملها وكذلك إضافة إدارة الإعلام والعلاقات العامة إلى الجهات والإدارات المرتبطة بمدير الجامعة مع إضافة إدارة مطبعة الجامعة إلى الجهات والإدارات المرتبطة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وأكد المشرف على إدارة الإعلام والعلاقات العامة الدكتور عبدالعزيز الحليبي أن هذه القرارات تأتي في ضوء ما تشهده الجامعة من حراك تطويري دائب يشمل جميع المجالات واستثمار الطاقات وتوظيفها في المواقع المناسبة وإن إدارة الجامعة ومنسوبيها ليهنئون الذين تم تكليفهم على هذه الثقة ويتمنون لهم التوفيق والنجاح لتحقيق أهداف الجامعة.

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