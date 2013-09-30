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حملة تطوعية للتبرع بالدم بالتزامن مع أوائل ذي الحجة

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حملة تطوعية للتبرع بالدم بالتزامن مع أوائل ذي الحجة حملة تطوعية للتبرع بالدم بالتزامن مع أوائل ذي الحجة

 ياسمين السهيمي (الدمام)

وجة استشاريو وأطباء بنك الدم في مستشفى سعد التخصصي بالخبر الدعوة إلى جموع المواطنين والمقيمين للتبرع بالدم، وذلك خلال الفترة من السبت 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2013، من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بمقر بنك الدم - الطابق الأرضي - مبنى المستشفى. وتأتي الدعوة بالتزامن مع حلول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المبارك، حيث يتسابق فيها الجميع نحو فعل الخيرات. وقال الدكتور عمار حسن الصغير استشاري أمراض الدم وطب نقل الدم بمستشفى سعد التخصصي أن الاحتياجات المختلفة للمرضى من الدم تتطلب وجود مخزون كاف منه ببنوك الدم للوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى وجود حالات كثيرة تتطلب نقل دم بخلاف حالات النزيف، كمرضى الأنيميا والعمليات الجراحية، والأطفال ناقصي النمو، والحوامل ومرضى زرع الأعضاء وعمليات القلب المفتوح، ومرضى السرطان. وأوضح الدكتورعمار، أن بنك الدم بمستشفى سعد التخصصي نال مؤخرا تجديد اعتماد كلية أطباء علم الأمراض الأمريكية (CAP) للمرة الخامسة ثقة منها في مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة في بنك الدم، هذا بالإضافة إلى التجديد الرابع لترخيص الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AABB)، بفضل الأساليب العلمية، التى ينتهجها البنك والمطابقة للمواصفات العالمية المتبعة فى نقل وحفظ الدم. وأكد أن حصول بنك الدم بسعد التخصصي على اعتماد الجمعية الأمريكية، بمثابة ثقة من قبل هذه الهيئة العالمية في مستوى جودة الخدمات المقدمة ببنك الدم لدينا، حيث الأساليب العلمية التي ينتهجها البنك والمطابقة للمواصفات العالمية المتبعة في نقل وحفظ الدم، وأيضا لما يمتلكه بنك الدم من أحدث الأجهزة، فضلا عن كادر طبي وفني على درجة عالية من التأهيل في تخصص بنوك الدم.

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