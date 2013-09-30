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عمادة المعلومات بجامعة الدمام تدرب موظفيها على الاتصالات الإدارية

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عمادة المعلومات بجامعة الدمام تدرب موظفيها على الاتصالات الإدارية عمادة المعلومات بجامعة الدمام تدرب موظفيها على الاتصالات الإدارية

 طفيل اليوسف (الدمام)

تختتم اليوم الاثنين عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الدمام الدورة المكثفة لتدريب 150 موظفا وموظفة على نظام إدارة الاتصالات الإدارية، حيث دربت أمس 100 موظف واليوم تختتم تدريب 50 موظفة من مختلف الإدارات والكليات بالجامعة.وتناولت الدورة المكثفة التي بدأت من الساعة الثامنة وحتى الثانية ظهرا عددا من المحاور الرئيسة في نظام المراسلات وخصائصها والفائدة للمستخدمين وكذلك دورة المعاملة والجزئية الرئيسية للنظام.من جانبه أشار عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعد العمري إلى ان العمادة حريصة ضمن خطة أعدتها العمادة لتقديم جميع الخدمات الالكترونية الحديثة لمنسوبي الجامعة وذلك في إطار متابعة كل متطلبات العصر التقنية في العالم وعلى مستوى الجامعات وهذا إن دل فإنما يدل على حرص إدارة جامعة الدمام على منسوبيها وعلى التعامل الالكتروني الذي تبذل فيه العمادة جهدا كبيرا في سبيل تقديم كل ما يخص العمل بهذه التقنية الحديثة مقدما شكره لإدارة الجامعة ممثلة في مديرها الدكتور عبدالله الربيش والوكلاء.

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