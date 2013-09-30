حوارات وتبادل أفكار في أركان «لأنك درة» و«كنا وسنبقى»

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

يقيم مركز التنمية الأسرية في الأحساء بالشراكة مع جامعة الملك فيصل اليوم ملتقى بوح البنات الثاني الذي يستهدف الفتيات من جميع الأعمار برعاية مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية الراعي الذهبي، وأمانة الأحساء الراعي الحكومي والإدارة العامة للتربية والتعليم بالأحساء الراعي التعليمي وراعاة الجوائز الكبرى. ويتضمن الملتقى عددا من البرامج والأنشطة الأسرية الهادفة الخاصة بالبنات بمشاركةٍ واسعةٍ من قطاعات نسائية مختلفة ويستمر حتى الخميس.ضد المتغيراتذكر مدير المركز الدكتور خالد سعود الحليبي أن من أهداف الملتقى توعية الفتيات وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في بناء المجتمع على أسس قويمة مستمدة من الكتاب والسنة باعتبار أن المرأة من أهم فئات المجتمع التي تأثرت تأثراً مباشراً بالمتغيرات العالمية والمحلية في الوقت الراهن. ويقول المفكر عبدالحميد بن باديس إذا علمت ولداً فقد علمت فرداً وإذا علمت بنتا فقد علمت أمة وبالنظر في واقع الفتيات في بلادنا فقد وجدنا كثيراً منهن مثابرات في دروب العلم وإتقان المهارات العالية، كما أن هناك حالات وظواهر عديدة تحتاج إلى حملاتٍ وقائيةٍ وسبل علاج وكان منها هذا الملتقى.أركان الملتقىالحليبي أوضح أن فكرة الملتقى تقوم على ما يتناسب مع طبيعة الفتاة وما تميل إليه حيث يعرض عددا من الظواهر الإيجابية بهدف تعزيزها وكشف السلبيات والتنفير منها في شكل منتجاتٍ فنيةٍ وإبداعاتٍ من الأعمال الأدبية واللوحات الفنية والرسومات الساخرة والصور الضوئية والتصاميم والفيديوهات حيث يخصص ركن لكل مجموعة منها ركن سينما البوح، ركن كنا وسنبقى عظماء، ركن قرية البراعم، ركن لأنك درة، ركن بالإرادة نحن قادة، ركن ديم شامخة، ركن أيقظ أنشتاين، ركن توثيق رؤية، ركن بوح تك، ركن فريق وابل، ركن لنحيي بيئة وركن الاستشارات وتُقدم هذه الأركان في أشكال مهارية تخدم التطوع في ثوبه السامي ومنها التصوير ويشمل جميع اللوحات المشاركة ومسابقة أفضل صورة معبرة عن قضية التطوع وكذلك التصاميم بالفوتوشوب ويشمل مسابقة أفضل تصميم معبر عن قضية التطوع، بالإضافة إلى المجسمات والأشغال اليدوية ويشمل جميع الأعمال المشاركة، بالإضافة إلى ورشة عمل يومية في الأشغال اليدوية وأيضاً الفيديو ويشمل الفيديوهات ذات الدلالات التربوية والنفسية الإيجابية ويخدم موضوع التطوع بالإضافة إلى مسابقة أفضل مونتاج معبر عن قضية التطوع مع مقهى الصباح وهو عبارة عن مقهى وركن قراءة وفي هذا الركن يطرح سؤال يومي خاص ببرنامج بوح البنات يجيب عنه الجمهور من الفتيات بأوراق ملونة إلى جانب (بدلها) وهو استبدال المهم بالأهم والقبيح بالجميل والضار بالنافع سواءً في الأشياء المحسوسة أو المعنوية ومن أبرزها الكتب والروايات والقصص والأشرطة و(هكذا كانت حياتي).حوارات وعروضويمثل لقاء مع شخصيات طموحة أهم فقرات الملتقى حيث تستضيف حوارات وعروض مخلتفة علاوةً على التعريف بالتراث السعودي وأركان لمستلزمات خاصة بالفتيات والأطفال ويتضمن الملتقى عدداً من الفعاليات ومنها برامج تدريبية والتسوق الذكي وأفتش عن كنزي وتنمية الثقة في النفس وورش عمل والأيدي المبدعة وهواة التصوير وفن الديكور وحلق للنقاش مع الفتيات والتواصل مع الجنس الآخر وهويتي ومفهوم الصداقة وما دوري تجاه وطني وأمتي وأنا أم المستقبل ومن يستحق قلبي ولمن أقرأ ولماذا؟ في ختام البرنامج حفل إنشادي يقام في اليوم الأخير من الملتقى كما توجد غرفة مخصصة لعرض حلقات برنامج بوح البنات وكل الحلقات على شاشات عرض مختلفة.من جهةٍ أخرى اختتم نادي التنمية الأسرية الشبابي التابع لمركز التنمية الأسرية في الأحساء الملتقى التدريبي الأول للشابات والشبان المقام تحت شعار (كن ناجحاً) بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب التابعة لجامعة الملك فيصل بدعمٍ من مؤسسة آل جميح الخيرية وذلك القاعة العامة لكلية الحاسب وتقنية المعلومات للشباب وفي قاعة الأنشطة بأقسام الطالبات للشابات واشتمل الملتقى على ثلاثة برامج تدريبية لكبار المدربين.الجدير بالذكر أن جميع شهادات البرامج معتمدة من معهد التنمية الأسرية العالي للتدريب بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتقدم مجاناً.