الشرقية تستضيف المنتدى الطلابي لأبحاث «جلوب البيئي»

صالح العلياني (الدمام)

تستضيف المنطقة الشرقية المنتدى العلمي الطلابي للأبحاث البيئية لطلاب وطالبات برنامج جلوب البيئي GLOP والذي يقام على مستوى المملكة خلال الفترة من 7ـ 9/2/1435هـ وهو تجمع تربوي علمي لطلبة برنامج جلوب البيئي في المملكة، يعرضون فيه تقارير مشروعاتهم البحثية في مجال البيئة من خلال توظيف قياسات جلوب وخلال العرض يتم مناقشة الطلبة في مشروعهم من قبل لجنة مختصة. ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى طلاب جلوب البيئي وتنمية مهارات عرض البحوث العلمية لدى طلبة جلوب وإثرا الجانب المعرفي والمهاري لدى طلبة جلوب في مجال علوم البيئة، وإعداد الطالب للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي الفاعل في اللقاءات العلمية الدولية المتصلة ببرنامج جلوب ومجالات المشاركة في البرنامج هي مبحث الغلاف الجوي ومبحث المياه ومبحث التربة ومبحث الغطاء النباتي.وتشترط ضوابط المشاركة في أن يكون الطالب سعوديا من طلبة جلوب مع الالتزام بموضوع البحث والكتابة ومراعاة المنهج العلمي. من جانب آخر يطلق برنامج GLOPE مسابقة الأعمال الفنية وتهدف إلى إبراز وتوثيق مجتمعات GLOPE المحلية في جميع أنحاء العالم وتستقبل المسابقة المناظر الطبيعية والنباتات والحيوانات ورسوم الظواهر الجوية وتسلم كافة البحوث والرسومات من جانب البنين لإدارة نشاط الطلاب أما مشاركات البنات فتسلم لإدارة نشاط الطالبات في إدارة تعليم الشرقية. من جانب آخر، دعت منسقة البرنامج المشرفة المركزية بإدارة نشاط الطالبات عائشة الدوسري الطالبات إلى الإسهام في خدمة البيئة من خلال إعداد البحوث أو المشاركة برسوم حول المواضيع المتعلقة بالبيئة، وقالت إن المركز الأول على جميع المشاركات سيحصل على شهادة بالإنجاز وتضمين صورة العمل في تقويم GLOPE لعام 2014، كما سيتم اختيار ثلاثة أعمال فائزة من كل إقليم، ونوهت إلى أنه يمكن أن يشارك في العمل أكثر من طالب، كما يمكن للمدرسة الوحدة أن تشارك بأكثر من عمل، وأشارت إلى أن آخر موعد لاستقبال الأعمال هو 23/11/1434هـ.