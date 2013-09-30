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ليبيا تسعى للتخلص الكامل من وقود الصواريخ المؤكسد

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ليبيا تسعى للتخلص الكامل من وقود الصواريخ المؤكسد ليبيا تسعى للتخلص الكامل من وقود الصواريخ المؤكسد

قال رئيس أركان قوات الدفاع الجوي الليبي، العميد جمعة العباني، إن ليبيا تسعى للتخلص الكامل من وقود الصواريخ المؤكسد من أجل سلامة المواطنين وحماية للبيئة.

وقال العميد «العباني»، في تصريحات صحفية: «نسعى جاهدين ومن خلال خبرات عسكرية ليبية، للتخلص الكامل من وقود الصواريخ المؤكسد الذي قد يتسرب من جراء مخلفات حرب التحرير، من أجل سلامة مواطنينا وحماية للبيئة ضمن الاشتراطات الدولية».

كانت رئاسة أركان الدفاع الجوي قد نظمت، الأحد، احتفالية لخريجي الدفعة الأولى من منتسبي دورة «لجنة التخلص من الوقود المؤكسد» تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة في ليبيا.

وأوضح «العباني»: «هذه الدفعة حرصنا على تأهيلها بشكل جيد لتشكيل نواة فنية متخصصة في التخلص من مخلفات الصواريخ التي تحتوي على وقود مؤكسد، بجانب تلك الصواريخ المخزنة في مقار عسكرية متهالكة، والتي يجب التخلص منها، فالاحتفاظ بها بات يشكل خطرًا».

 

 

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