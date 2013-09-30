توسعة عيادات مركز الملك عبدالعزيز لطب وجراحة الأسنان بالحرس الوطني

كشف مدير عام الشئون الطبية بالشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور سعد المحرج عن " قرب" الانتهاء من توسعة عيادات مركز الملك عبدالعزيز لطب وجراحة الاسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وقال ان التوسعة الجديدة سترفع الطاقة الاكلينيكية من 47 عيادة الى 65 عيادة مجهزة بأحدث معدات طب الاسنان بالإضافة الى 3 غرف عمليات تلبية لاحتياجات منسوبي وزارة الحرس الوطني وذويهم.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال افتتاحه امس نيابة عن مدير الشئون الصحية بالحرس الدكتور بندر القناوي في حفل تدشين المؤتمر العالمي الرابع للشئون الصحية والثاني لكية طب الاسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تحت شعار عصر جديد في طب الاسنان (بصمة الاسنان في العلوم والتقنية) والذي اقيم بمركز المؤتمرات بمقر الجامعة بالرياض.

ونوه الدكتور المحرج بإنشاء كلية للأسنان ضمن كليات الجامعة وقال انها ساهمت في تقدم وتطور خدمات الاسنان وخاصة في المسيرة التعليمية في مجال الدراسات العليا، كاشفا النقاب عن ان قبول الدفعة الاولى من الطالبات سيبدأ مطلع العام الاكاديمي المقبل.

ولفت الى ان كلية طب الاسنان بالحرس تعتمد تطبيق منهج البكالوريوس على احدث الطرق العلمية مستفيدة من اتفاقية كلية طب الاسنان بجامعة ميرلاند بامريكا.

الى ذلك اشار الدكتور عبدالرحمن الفايز عميد الدراسات العليا والشئون الاكاديمية بالجامعة الى ان المؤتمر يستهدف كلا من اخصائي طب الاسنان والفنيين والمساعدين ومقدمي الرعاية الصحية والممرضين وجميع الممارسين الصحيين في جميع المجالات اذ يسلط الضوء على احدث التقنيات الحديثة في جراحة الفم والتقويم.

من ناحيته قال الدكتور علي الأحيدب عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية رئيس خدمات الأسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني إن أهمية عقد هذا المؤتمر تكمن في حضور نخبة مميزة من المتحدثين والباحثين البارزين في جميع تخصصات الأسنان، ومن مختلف دول العالم، والذين يتواجدون لأول مرة بالمنطقة.

وأوضح أنه سيتم على هامش المؤتمر منح درجة الزمالة الفخرية من الكلية العالمية لأطباء الأسنان لثلاثة من زملاء المهنة في منطقة الخليج العربي، تقديراً لتميزهم وإسهاماتهم العلمية في تطوير مهنة طب الأسنان، وذلك في حضور رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لفرع الكلية العالمية لأطباء الأسنان بالشرق الأوسط.

وذكرت الدكتورة امتياز تركستاني رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من الأوراق العلمية من خلال 17 محاضرة علمية لتخصصات عدة في جراحة وزراعة وتجميل الأسنان.