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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من (264) مليون نسخة

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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من (264) مليون نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من (264) مليون نسخة

    وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شوال الماضي 1434ه: (295ر112) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية، على العديد من الجهات الحكومية والأهلية، والخيرية. وأوضح تقرير صادر من المجمع للشهر الماضي أنه تم توزيع (896ر68) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(210ر4) نسخة من أجزاء القرآن الكريم، و(692ر2) نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض المقرئين، و(650ر25) نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و(847ر10 ) نسخة من الكتب الدينية . وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405ه، وحتى الثلاثين من شهر شوال 1434ه وصل إلى (689ر737ر264) نسخة من مختلف الإصدارات. وأفاد التقرير أن التوزيع شمل قطاعات حكومية وأهلية في داخل المملكة ، وكذا مساجد ومؤسسات ومراكز إسلامية ومعارض خارجية وجمعيات في الخارج إضافة إلى عدد من سفارات المملكة.

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