اليوم الوطني يعيد إلى الذاكرة وفاء وإخلاص الملك المؤسس

أصدرت مجلة إمارة المنطقة الشرقية "شرقية" عددها الرابع والعشرين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. وتصدر العدد كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أكد فيها أن ذكرى اليوم الوطني ال83 تعيد الذاكرة إلى سنوات مضت تجسدت فيها معاني الإخلاص والوفاء من القائد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- الذي وحد شتات الأمة وعمل بإخلاص مع المخلصين من أبناء هذا الوطن حتى تحقق هذا الإنجاز الكبير بتوحيد المملكة، وواصل أبناؤه المسيرة التي بدأها حتى أصبحنا نعيش هذه الانجازات الكبيرة في عصرنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.

بدوره، قال صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية في كلمته إن ذكرى اليوم الوطني دلالة تكمن في أعماقنا جميعاً، فقد أذهلت العالم قصة توحيد هذه البلاد الشاسعة، حيث استطاع الملك المؤسس مع الرجال الأوفياء توحيدها تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وفرض الأمن فيها.

وتضمن عدد المجلة ملفاً خاصاً عن مسيرة وإنجازات الملك المؤسس "طيب الله ثراه"، وضم صوراً نادرة من مراحل حياته، وشمل إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شتى المجالات في هذه العهد الزاهر. وحوى العدد الجديد ملفاً عن التنمية الشاملة في المنطقة الشرقية، وزيارة الأمير سعود بن نايف إلى الأحساء وتدشين عدد من المشاريع التنموية.