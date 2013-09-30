تحلية المياه تنهي الاستعداد لموسم الحج بزيادة الإنتاج بنسبة 10%

أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استعداداتها لموسم حج هذا العام بتوفير 1,7 مليون متر مكعّب من المياه المحلاة خدمة لضيوف الرحمن بزيادة تبلغ 10 % وزيادة كمية التخزين بنسبة 11% من مجموع محطات الشعيبة أكبر مجمع محطات في العالم.

واكد الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن سقاية الناس شرف يتسابق عليه منسوبو المؤسسة فكيف بخدمة حجاج وضيوف الرحمن الذي يعد من أعظم الاعمال التي يؤديها منسوبو المؤسسة، مبينا أن المؤسسة انتهت من الاستعدادات وإجراء الاختبارات لقياس جاهزية هذه المحطات والإنتاج بأقصى ما تستطيعه بما تتمتع به هذه المحطات من كوادر مهنية يشار إليها بالبنان كفاءة ومهنية وبذلا خدمة لدينهم ووطنهم وهو ما يدفعني للتأكيد أن في هذا المكان مصنع الرجال.

واعلن المحافظ ان كميات المياه لن تواجه أي نقص في موسم الحج، وقال:" يتم التنسيق لتوزيع الحصص بين مكة المكرمة والطائف وجدة ".

واكد الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ان المؤسسة على مشارف الانتهاء من التخطيط لتحديد احتياجات المياه خلال العشرين عاما القادمة، مبينا ان هناك منظومة من الخطط والاجراءات لتلبية المتطلبات والاحتياجات، مشيرا ان كمية الانتاج في الوقت الحالي تتجاوز 5 ملايين متر مكعب، ويتم استهداف انتاج نحو 6 ملايين متر مكعب العام القادم.

وردا على سؤال عن ما وصلت اليه خصخصة المؤسسة قال ال ابراهيم:" بلغ المشروع لدى المجلس الاقتصادي الاعلى ولدينا خطة لتعظيم الاستفادة من الاصول بطريقة افضل متى ما اعطينا الصلاحية. ولا نهدف ان تعمل المؤسسة على اسس تجارية، ولكن نستهدف الاستفادة من الاصول اضافة المرونة، لضمان استمرارية المؤسسة".

واشارت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الى ان اعداد الحجيج شهدت زيادة بنحو 36 في المائة منذ 2009 وحتى العام الماضي، بينما ارتفعت السعة التخزينية للمياه في ذات الفترة بنحو 45 في المائة.

وستوفر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أكثر من 370 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً لخدمة زوار المسجد النبوي من محطات تحلية ينبع بزيادة تبلغ20 في المائة عن موسم حج العام الماضي والذي بلغ 308 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

وزدات السعة التخزينية من المياه المحلاة بنسبة 10 في المائة بسبب دخول خزانات جديدة سعتها 560 ألف م3 من المياه المحلاة في محطات الشعيبة.

وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على هامش زيارة الإعلاميين لمحطات تحلية الشعيبة لإطلاعهم على جهود المؤسسة المبذولة في توفير المياه المحلاة في هذا الموسم والمنبثقة من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي خدمة الحجيج جل اهتمامها وحرصها أن المؤسسة سعت أن تطلع الجميع بكل شفافية ماهية العمل وكيفية الاستعدادات التي تقوم بها لمواجهة الطلب على المياه في هذا الموسم في ظل ارتفاع وفود الحجيج في كل عام للأراضي المقدسة في مكة والمدينة.

من جهته اعلن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطويرالبدء في انتاج المياه بالطاقة الشمسية العام القادم بطاقة انتاجية تصل الى 30 الف متر مكعب، وبعد ذلك تطبيقها في محطات التحلية الجديدة كلما امكن، والمفترض البدء في انشائها في الساحل الغربي والشرقي في 2015، اذا ثبتت جدواها، وقد تصل طاقة الانتاج على الساحل الغربي 300 الف متر مكعب، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة العامة لتحلية المياه وبين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.