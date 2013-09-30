الصحة تطرح وظائف شاغرة ومشغولة بمتعاقدين.. في المدينة المنورة وجازان

أعلنت الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة والمشغولة بمتعاقدين في كل من منطقتي المدينة المنورة وجازان..

ودعت من يرغب في التقديم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المناسبة التسجيل في البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، ومن ثم تقديم الطلب من خلال الخدمات الإلكترونية لنفس البوابة (WWW.moh.gov.sa)، وذلك لمدة أسبوعين اعتباراً من 20/11/1434ه، مبينةً أن الوظائف مخصصة للسعوديين فقط. يشار إلى أن الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة بدأت في تطبيق برنامج التوظيف الإلكتروني على مستوى برنامج التشغيل الذاتي بالمناطق والمحافظات، وتم اختيار المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لتطبيق البرنامج خلال المرحلة الثانية..