العوفي مشرفاً على العلاقات العامة والإعلام.. في وزارة التربية

الرياض - راشد السكران

أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بتكليف الدكتور عبداللطيف بن دبيان العوفي مشرفاً عاماً على العلاقات العامة والإعلام، ومنحه كافة الصلاحيات الممنوحة للمشرف العام . وأعرب الأستاذ الدكتور العوفي عن بالغ شكره وتقديره لوزير التربية والتعليم، ونائب الوزير الدكتور خالد السبتي، والنائب لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ، والنائب لتعليم البنات الأستاذة نوره الفايز، راجياً من الله عز وجل أن يعينه على عمله الجديد وأن يكون عند حسن ظن الجميع فيما يخدم العملية التعليمية والتربوية. يشار إلى أن العوفي عمل عضواً في هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود، ثم رئيساً للقسم، ثم رئيساً لوحدة الدراسات العليا وعضواً في المجلس العلمي بالجامعة، وعمل مستشاراً لعدد كبير من الجهات الحكومية، وترأس عدة شركات إعلامية.