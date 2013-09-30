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التحالف المدني ينظم مؤتمر بعنوان “الدستور المصرى و روح اكتوبر”

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التحالف المدني ينظم مؤتمر بعنوان “الدستور المصرى و روح اكتوبر” التحالف المدني ينظم مؤتمر بعنوان “الدستور المصرى و روح اكتوبر”

لجنة الخمسين

ينظم تحالف التيار المدني و تحت رعاية حزب الصرح المصرى مؤتمر بعنوان “الدستور المصرى و روح اكتوبر ” للحديث حول مواد الدستور التي اثارت موجه من الخلاف والتي يحدث الآن نقاش مجتمعي بشآنها و مناقشة بعض هذه المواد من خلال جلسات المؤتمر .

كما أعلن التحالف عن حضور عدد قيادات الاحزاب المدنية واعضاء تحالف التيار المدنى و ائتلاف الثورة و 6 أبريل و الشخصيات العامة ، كما يشارك فى المؤتمر كضيوف شرف المؤتمر الدكتور عبد الله المغازى البرلمانى السابق وأستاذ القانون الدستورى و نقيب الموسيقيين مصطفى كامل و الفنان سامح الصريطي .

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