القبض على شخصين مشتبه فيهما بإطلاق النار على مدرعة بالعريش

ألقت أجهزة الأمن بشمال سيناء القبض على شخصين مشتبه فيهما بإطلاق النار على مدرعة بوسط مدينة العريش .

وقالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على المدعوين : (حافظ م . ف ) ، ( عبد المجيد أ . س ) ، حيث تم ضبطهما في أحد العمارات المواجهة لسنترال العريش عقب إطلاق النار على المدرعة .

وأضافت المصادر أنه تم ضبط مع أحدهما سلاحا ناريا ، وتم إحالتهما إلى الجهات المعنية للتحقيق معهما .

يذكر أن مسلحين استهدفوا مدرعة أثناء وقوفها أمام السنترال الرئيسي بوسط مدينة العريش بإطلاق النار عليها ؛ مما أدى إلى إصابة جندي كان في مقر خدمته وفتاة أثناء مرورها في المنطقة نتيجة لتبادل إطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن ، وقد طاردتهما قوات الأمن حتى تم إلقاء القبض عليهم .

أ ش أ