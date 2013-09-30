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القبض على شخصين مشتبه فيهما بإطلاق النار على مدرعة بالعريش

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القبض على شخصين مشتبه فيهما بإطلاق النار على مدرعة بالعريش القبض على شخصين مشتبه فيهما بإطلاق النار على مدرعة بالعريش

ألقت أجهزة الأمن بشمال سيناء القبض على شخصين مشتبه فيهما بإطلاق النار على مدرعة بوسط مدينة العريش .

وقالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على المدعوين : (حافظ م . ف ) ، ( عبد المجيد أ . س ) ، حيث تم ضبطهما في أحد العمارات المواجهة لسنترال العريش عقب إطلاق النار على المدرعة .

وأضافت المصادر أنه تم ضبط مع أحدهما سلاحا ناريا ، وتم إحالتهما إلى الجهات المعنية للتحقيق معهما .

يذكر أن مسلحين استهدفوا مدرعة أثناء وقوفها أمام السنترال الرئيسي بوسط مدينة العريش بإطلاق النار عليها ؛ مما أدى إلى إصابة جندي كان في مقر خدمته وفتاة أثناء مرورها في المنطقة نتيجة لتبادل إطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن ، وقد طاردتهما قوات الأمن حتى تم إلقاء القبض عليهم .

أ ش أ

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