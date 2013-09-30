«الجزائية» تدين 21 متهماً وتقضي بسجن أحدهم 20 عاماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس احكاماً ابتدائية بإدانه 21 متهماً في قضية ال 63 متهماً بالسجن مدداً متفاوتة تراوحت مابين 8 أشهر إلى 20 سنة، فيما سيستكمل النطق بالحكم على باقي المتهمين الأيام القادمة. وجاء الحكم إدانة المتهم (1) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفيره لولاة الأمر والالتحاق بما يسمى الدولة الإسلامية في العراق واشتراكه في عمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية واشتراكه في عدة عمليات أخرى من خطف وتفجير وإطلاق نار ومباشرته لقتل أب وابنه بإطلاق النار عليهما من الخلف بعد خطفهما وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما. كما أدين بعضهم بتكفير الدولة ورجال الأمن والتخطيط لاختطاف مسؤولين كبار ورجال أمن، واعتقاد بعضهم بجواز الأعمال الإرهابية التي حدثت في المملكة، والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الفتن، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة اسلحة، إضافةً إلى اتهام أحدهم بالتخطيط لضرب مجمع سكني في جدة بالصواريخ.

أحد المتهمين خطط لضرب مجمع سكني في جدة بالصواريخ

وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 20 عاماً، والثاني سنة ونصف، والثالث 8 سنوات، والخامس 4 سنوات، وحكم على المدعى عليه ال(12) بالسجن 15 عاماً.

كما قررت المحكمة سجن المتهم ال(13) 13 سنة، وال(14) 7 سنوات، وال(15) 13 عاماً، والمدعى عليه ال(18) 3 سنوات.

وقرر ناظرو القضية الحكم على المتهم ال(19) بالسجن 3 سنوات، وال(21) 14 عاماً، وال(22) بالسجن 9 سنوات. فيما حكم على المدعى عليه ال(23) بالسجن 7 سنوات، وال(27) 8 أشهر، وال(30) 4 سنوات، والمتهم ال(31) 10 سنوات. أما المتهم ال(32) فقد حكم عليه بالسجن 15 عاماً، وال(34) مدة 7 سنوات، وال(36) 15 سنة، وال(37) 8 سنوات، والمدعى عليه ال(38) حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات. وقررت المحكمة منع جميع المدانين من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، وإبعاد الأجانب منهم خارج البلاد بعد انقضاء مدة عقوبتهم.