أمير الرياض: «حادثة الهيئة» سيتم التعاطي معها كأي قضية أخرى

الرياض - عبدالعزيز القراري تصوير -يحيى الفيفي وفهد العامر

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض: إن الحادثة التي كان أحد أطرافها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مساء الاثنين الماضي، سيتم التعاطي معها وفق أنظمة المملكة التي تستمد تشريعها من الدين الإسلامي الحنيف، لافتاً إلى أن هذه القضية لن تختلف عن أي قضية، إذ إن القضاء والتحقيق هما الجهات التي يتم الرجوع إليهما.

وأكد سموه في تصريح صحافي - عقب افتتاحه أمس معرض الاستثمار من المنزل والاسر المنتجة، بحضور صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض - أن إجراءات التحقيق في هذه القضية ما زالت جارية لمعرفة الجاني وفق الضوابط الشرعية.

وعن الأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل قال سموه: إنه سيكون هناك توجه لتأمين مواقع خاصة لهم يزاولون فيها أعمالهم وأنشطتهم التجارية، مؤكداً سموه أن الحكومة تشجع السعوديين والسعوديات الذين من خلال الجولة في المعرض ومشاهدة منتجاتهم نجد أنهم مبدعون ويستحقون التشجيع.

وقال سموه في كلمته: يسعدني هذه الليلة ان اكون بينكم في افتتاح معرض الاستثمار من المنزل والاسر المنتجة الذي يعد خطوة جيدة في دعم الاخوات المستثمرات من المنزل والاسر المنتجة، وكما تعلمون ان هذا النشاط يحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، وهو ما يؤكد ان المرأة السعودية دائماً متميزة أياً كان مكان عملها، وبما يحفظ كرامتها وفق ضوابط الشريعة الاسلامية، والعادات الاصيلة، وما يدعو إلى الأعجاب والتشجيع ان الاستثمار من المنزل لم يعد محدوداً بمنتج مهني أو حرفي معين وانما امتد لمعظم متطلبات الحياه من انشطة انتاجية او خدمية.

سموه: سيتم تخصيص مواقع خاصة بالأسر المنتجة وما شاهدته يعكس موهبة الفتاة السعودية

واكد سموه أهمية دعم انشطة العمل من المنزل وتشجيعها، وقال: إننا مطالبون - كجهات رسمية وخاصة - بدعم وتشجيع انشطة العمل من المنزل لما تحققه من فوائد، سواء على مستوى توفير فرص العمل او تهيئة البيئة المناسبة التي تحفز المرأة على العمل من منزلها، ونحن بذلك نعزز قيمة العمل، ونرفع من شأن الانسان المنتج، ونوسع من الدورة الاقتصادية، ونوفر مزيداً من الخيارات أمام كل سيدة مبدعة لديها الرغبة في العمل من منزلها، فالوضع الاقتصادي والمعيشي في بلادنا مشجع لمثل هذه الاستثمارات، ولله الحمد، والقوة الشرائية عالية ما يساعد على استيعاب كل منتج ذا جودة يحمل بصمة المرأة السعودية، يضاف إلى ميزاتها التي نفخر بها جميعاً على كل الاصعدة العملية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية.

واثنى سموه على جهود غرفة الرياض من خلال تبني اقامة هذا المعرض الذي يشكل نافذة تسويقية وتعريفية مهمة لجميع المنتجات وخدمات الاستثمار من المنزل.

من جهته نوه رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل برعاية سمو امير الرياض للمعرض، مؤكدا انها تأتي في اطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بدعم هذا النوع من الاستثمارات النسائية وتشجيعه.

واكد الزامل ان هذه المشروعات المتميزة الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل نواة لمشروعات استثمارية قد تصبح بعد فترة من العمل والجد، مشروعات كبيرة مثمرة للمجتمع والاقتصاد الوطني، لذا كان هذا الجهد الذي بذلته غرفة الرياض من أجل تنظيم المعرض، وسخرت له كل الإمكانات الكفيلة بإنجاحه وتحقيق أهدافه للتعريف وتسويق منتجات المستثمرات من المنزل، وإتاحة الفرصة لهن لعقد شراكات واتفاقات مع الجهات الداعمة والمؤسسات والمنشآت الرائدة في القطاع الخاص؛ لتبني أفكارهن ومنتجاتهن والمشاركة في تسويقها ودعمها.

وفي كلمة لعضو مجلس ادارة الغرفة رئيس امناء مركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور الشثري اكد خلالها ان فكرة المعرض جاءت امتثالا للامر الملكي (رقم أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه الذي امر بتنفيذ برامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها.

الزامل: المشروعات المتميزة المتناهية الصغر يمكن أن تصبح مشروعات كبيرة

مشيرا الى ان قطاع الاستثمار من المنزل قادر على خلق فرص عمل كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للداخلين الجدد من السيدات إلى سوق العمل، ويوفر لهن بيئة عمل مناسبة تساعدهم على الابداع والابتكار. كما ان فرص النجاح به كبيرة جدا نتيجة ضعف مخاطر الاستثمار وانخفاض تكاليف الإنتاج واقبال المواطنين على شراء منتجاته لثقتهم فيمن صنعه.

واشار الشثري الى ان الغرفة انشأت موقعا إلكترونيا لمشاريع الاستثمار من المنزل ليكون نافذة دائمة ترويجية وتسويقية لمنتجاتهن عبر فتح متجر الكتروني لكل مستثمرة يمكنها من خلاله عرض المنتجات وبيعها واستلام قيمتها وتوصيلها للمشترين بطريقة الكترونية كاملة، بالاستفادة من خدمات البريد الممتاز السعودي.

وطالب الشثري جميع الجهات الحكومية والخاصة بالتزام الامر السامي رقم 8896 وتاريخ 29/12/1431ه المتضمن ان تكون الهدايا التي تقدم للأشخاص والضيوف الأجانب من منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تنتجها الاسر، وذلك لابراز ما تحظى به المملكة من ارث حضاري متنوع، ودعم لمنتجات الحرف المتميزة. ودعا الى تنظيم قطاع الاستثمار من المنزل عبر تأسيس جهاز مؤسسي يناط به وضع اللوائح والأنظمة والضوابط لرعاية هؤلاء السيدات ودعمهن واستقطابهن وشمولهن بحماية الأنظمة الاجتماعية والصحية والقانونية، وإيجاد صيغ مبتكرة لتدريبهن وتوفير برامج خاصة لتمويل أنشطتهن.

وفي كلمة للرعاة ألقاها خالد الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، اكد خلالها اهمية تفعيل المسوؤلية الاجتماعية للمنشآت في دعم مثل هذه الانشطة التي تقوم بها الاسر المنتجة.

وكان سمو أمير منطقة الرياض ونائبه قد تجولا في أروقة معرض منتجون، حيث شاهد سموه عروضاً مختلفة من الصناعات والمعروضات التي تعكس الثقافة السعودية.