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«صباحي» ينفي تصريحات منسوبة إليه تنتقد «جبهة الإنقاذ»

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«صباحي» ينفي تصريحات منسوبة إليه تنتقد «جبهة الإنقاذ» «صباحي» ينفي تصريحات منسوبة إليه تنتقد «جبهة الإنقاذ»

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، القيادي بجبهة الإنقاذ، إنه لا صحة لما ورد في إحدى الصحف القومية من تصريحات منسوبة إليه قال فيها إن جبهة الإنقاذ الوطني استغلته في الماضي وتخلت عنه الآن.

وأكد «صباحي»، في بيان مساء الأحد، اعتزازه بالحركة الشعبية الثورية التي قادت الموجة العظيمة الثالثة للثورة في 30 يونيو، واعتبر أنها كانت، إلى جانب حركة تمرد، «من أهم القوى الدافعة والفاعلة فيها».

وأضاف حمدين صباحي أن الخبر المنشور والمنسوب إليه فاسد من أساسه، مشيرًا إلى أن ما نسب إلى أحد أعضاء الأحزاب الموجودة فى الجبهة من أن موضوع مرشح الرئاسة قد طرح فى اجتماع الجبهة فهو «كذب صريح لم يتم في أي وقت من الأوقات».

 

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