جمعة: استفزازات جيان؟ ياللغرور.. هل نسوا 2010

رد وائل جمعة صخرة دفاع منتخب مصر على تصريحات لأسمواه جيان نجم غانا بشأن قدرة النجوم السوداء على حسم بطاقة كأس العالم من مباراة الذهاب.

جيان هداف العين الإماراتي ومنتخب غانا تحدث عن قدرة بلاده على الفوز ضد مصر بنتيجة مريحة في جولة الذهاب من مرحلة الحسم في التصفيات الإفريقية المرسلة إلى مونديال 2014.

ورد وائل جمعة لـFilGoal.com "هذه استفزازات لا تستحق الرد عليها، منتخب مصر ليس سهلا".

وأوضح نجم الأهلي "هذا الغرور قد يقضي عليهم، ثم ألم نهزم منتخب غانا في كأس الأمم 2010.. إنهم الفريق نفسه تقريبا".

وتابع اللاعب المظفر مع مصر بكؤوس أمم 2006 و2008 و2010 "منتخب غانا أكثر خبرة من مواجهتنا السابقة معهم، لكننا كذلك أقوياء".