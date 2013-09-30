سفير الكويت في أميركا احتفى بوزير الخارجية

كونا - أقام المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أول من أمس حفل غداء في مقر البعثة الكويتية على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق له.

>وحضر الغداء أعضاء البعثة وديبلوماسيون من سفراء ومتدربين قدموا الى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة ولجانها المعنية بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها.

>وألقى الشيخ صباح الخالد قبيل الغداء محاضرة عن أعمال الجمعية العامة والمساهمة الكويتية فيها وزود المشاركين بالنصائح والتوجيهات ليساهموا في تعزيز دور الكويت في مداولات اللجان وغيرها مـــن الاجــتمـــاعــات الأمـــمــية.

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