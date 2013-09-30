الغانم: نقول للأشقاء في الأردن لستم وحيدين في مواجهة التحديات

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن الهدف الرئيسي من الزيارة التي يقوم بها ليس فقط توثيق العلاقات المميزة والمتينة بين الشعبين ولكن جاء يحمل رسالة للاشقاء من الشعب الكويتي تقول لهم: لستم وحيدين في مواجهة التحديات التي تحيط بكم ونقدر ونثمن موقف المملكة الأردنية تجاه إخواننا وأشقائنا النازحين السوريين.

> وقال الغانم لدى لقائه والوفد المرافق له رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل سرور بحضور أعضاء المكتب الدائم ورئيس لجنة الشؤون العربية والدولية ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الكويتية أمس، إن موقف الاردن إن دل على شيء فانما يدل على عمق الارتباط الاردني بالقضايا القومية.

> وجرى خلال اللقاء الذي استغرق ساعة بحث العلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيزها على كافة المستويات اضافة الى اخر المستجدات الاقليمية والدولية.

> ورحب سرور بزيارة الوفد الكويتي وأثنى على وصف الغانم لعلاقة الكويت بالأردن أنها بمثابة عمق إستراتيجي للكويت مؤكدا بقوله ان كنا نمثل لكم العمق الاستراتيجي فأنتم لنا السند و العون و الفزعة التي كانت دائما تأتينا من الكويت في ومن أشقائنا في الخليج، كما أشاد سرور بالدور الذي يلعبه السفير الكويتي حمد الدعيج في تعميق العلاقات بين البلدين.

> بدوره شكر الغانم حفاوة الترحيب والاستقبال اللذي لقاه الوفد البرلماني منذ وصوله مساء أمس وهو أمر ليس بغريب على الاخوان في الاردن كما عبر عن سعادته أن تكون أولى زيارات المجلس للمملكة الأردنية.

> وناقش الغانم موضوع الأزمة السورية و النازحين السوريين في الأردن و كذلك الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى كما تناول الاجتماع أهمية تنسيق المواقف العربية لا سيما قبل إجتماع الاتحاد البرلماني الدولي 129 المقرر إنعقاده قريبا في مدينة جنيف

> والتقى بعد ذلك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له برئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري حيث نقل له تحيات سمو الأمير للحكومة و الشعب الاردني و شكره على حسن الضيافة و الأستقبال و بدوره ثمن المصري زيارة الوفد البرلماني الكويتي وخصوصا أنها أتت كباكورة جولات الوفد البرلماني بعد أنتخابه.

> أكد الغانم خلال لقائه أنه يعتصر ألما عندما يرى الأمم الأخرى التي لا تربطها لغة أو دين أو صلة قربى توحد جهودها لخدمة مصالحها المشتركة أما نحن الذين تربطنا كل ما سبق نختلف فيما بيننا ولا نتفق على ما يخدم مصالحنا و مصيرنا المشترك.

> كما التقى الوفد البرلماني برئاسة الغانم اليوم برئيس الوزراء الأردني دولة الدكتور عبدالله النسور الذي رحب بزيارة الوفد البرلماني أشد الترحيب الذي

> عبر عن أن هذه الزيارة لا تعد زيارة عابرة أنما مهمة جدا خصوصا وانها أتت كافتتاح لجولات رئيس المجلس و أعضائه.

> كما سجل النسور لسمو أمير البلاد موقفه الداعم خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة و بما مر به الأردن من ضوائق مادية منها انهيار الاقتصاد العالمي والموقف الثاني هو الـأزمة السورية التي هي في باحة منزلنا كما وصفها.

> حضر اللقاء كل من الأعضاء فيصل الشايع وكيل الشعبة البرلمانية والعضو حمدان العازمي والعضو حمد الهرشاني والعضو عبدالله التميمي والعضو عبدالله العدواني و مبارك الحريص و محمد طنا وأمين عام مجلس الامة علام الكندري وسفير دولة الكويت لدى المملكة الاردنية الهاشمية حمد الدعيج

> وأقام رئيس مجلس النواب سعد هايل سرور مأدبة عشاء تكريما لرئيس مجلس الأمة و الوفد البرلماني المرافق له مساء أمس في فندق انتركونتينال ومن المقرر أن يقوم الوفد البرلماني اليوم يزيارة تفقدية لمخيم الزعتري و مركز الفرسان المخصصين لإيواء النازحين والجرحى السوريين.

شبكةعيونالإخبارية

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