قيادي منشق عن الإخوان يكشف سر علامة “رابعة”

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، المنشق عن الإخوان، إن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ترك التعليم الأزهري للبحث عن الزعامة في مكان آخر.

وأضاف المليجي، في برنامج “الحدث المصري” بقناة العربية ، أن “جماعة الإخوان ترفض طباعة أحد كتب المرشد حسن البنا بعنوان “دعاة لا قضاة”، موضحاً أن “جماعة الإخوان تعاني من مرض سوء تقدير الواقع منذ نشأتها وحتى لحظات موتها الحالية”، منوهاً بأن “حسن البنا كان على قدر ضئيل من العلم بسبب دراسته العلمية”.

وأكد الدكتور السيد عبدالستار المليجي، أن “حسن البنا لم يتبعه سوى الجهلاء وأنصاف المتعلمين”، موضحاً أن “حسن الهضيبي كان عدو التنظيم الخاص لأنه رفض الفكر التكفيري”.

وأشار المليجي إلى أن “المهندس خيرت الشاطر حول العمل داخل التنظيم الخاص لجماعة من الفكر التكفيري إلى تضمين بعض الشركات التجارية القائمة على أموال حرام كونها أموال تبرعات في الأساس”.

وفي سياق متصل، شدد عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين السابق، على أن مصطفى مشهور هو من أعاد التنظيم الخاص للحياة مرة أخرى، وأن القيادي الإخواني محمود عزت هو من تزعمه.

وحول سر علامة “رابعة” التي يتخذها أنصار جماعة الإخوان المسلمين شعارا لهم الآن، قال: إن “علامة رابعة العدوية تعني “كف العفريت” الذي يقف عليه مصير الجماعة”، معتبراً كف العفريت بمثابة الواقع المرير لجماعة الإخوان المسلمين.