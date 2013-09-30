بالصور..ضبط بندقية ألية وذخيرة وبانجو بحوزة تاجر مواشي وعامل بسوهاج

تمكن اليوم ضباط وحدة مباحث دار السلام بسوهاج من ضبط عبد الرؤوف نور الدين فرغل سن 58 تاجر مواشي ومقيم الجلايلة وبحوزته بندقية ألية عيار 7.62&39 بدون دبشك ذات مقبض خشبي خلفي تحمل رقم 197624438 علي يسار جسم السلاح وكذا عدد ثلاث خزن بداخلهم عدد خمسون طلقة حية بذات العيار بمواجهته بما أسفر عنه الضبط .

وأقر بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن النفس .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3562 أداري المركز سنة 2013 وجاري العرض علي النيابة العامة .

كما ضبطت عطية محمود قاسم عبد الهادي سن 45 عامل ومقيم الجلايلة دائرة المركز وبحوزته عدد 12 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار .

و تحرر عن ذالك المحضر رقم 3563 أداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض علي النيابة العامة .