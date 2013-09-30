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ليبيا تسعى للتخلص من كامل وقود الصواريخ المؤكسد

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ليبيا تسعى للتخلص من كامل وقود الصواريخ المؤكسد ليبيا تسعى للتخلص من كامل وقود الصواريخ المؤكسد

أكد رئيس أركان قوات الدفاع الجوي الليبي العميد جمعة العباني أن ليبيا تسعى للتخلص الكامل من وقود الصواريخ المؤكسد من أجل سلامة المواطنين وحماية للبيئة.

وقال العميد العباني – في تصريح اليوم “الأحد” – ” نسعى جاهدين ومن خلال خبرات عسكرية ليبية ، للتخلص الكامل من وقود الصواريخ المؤكسد الذي قد يتسرب من جراء مخلفات حرب التحرير ، وذلك من أجل سلامة مواطنينا وحماية للبيئة ضمن الاشتراطات الدولية “.

وكانت رئاسة أركان الدفاع الجوي قد نظمت اليوم احتفالية لخريجي الدفعة الأولى من منتسبي دورة “لجنة التخلص من الوقود المؤكسد” تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة في ليبيا .

وأوضح العباني قائلا ” إن هذه الدفعة حرصنا على تأهيلها بشكل جيد لتشكيل نواة فنية متخصصة في التخلص من مخلفات الصواريخ التي تحتوي على وقود مؤكسد ، بجانب تلك الصواريخ المخزنة في مقار عسكرية متهالكة ، والتي يجب التخلص منها كون الاحتفاظ بها بات يشكل خطرا ” .

وتابع ” لم يتبق الكثير لإنجازه بشأن التخلص من وقود الصواريخ ، خاصة مع تعاون الأمم المتحدة ومنظمات دول صديقة لمساعدتنا في مسعانا ” .

أ ش أ

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