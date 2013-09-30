اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تطالب دولها بإتباع سياسات للإسراع بتحقيق أهداف الألفية للتنمية

حثت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الدول الأفريقية على انتهاج سياسات تساعد على الإسراع بتحقيق أهداف الألفية للتنمية في القارة السمراء .

وذكرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا – في بيان أصدرته الليلة – أنه يتعين على الدول الأفريقية إتباع سياسات تحافظ على استدامة التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية وذلك خلال الفترة المتبقية حتى عام 2015.

وأضاف البيان أن هناك بعض التباطؤ في التحرك نحو تحقيق هذه الأهداف وأن مستوى الأداء عبر أنحاء هذه الدول يبدو مختلطا .. مشيرا إلى أنه بوجه عام فإن معدل التقدم الحالي ليس كافيا لتحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015 .

أ ش أ