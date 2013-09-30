سفارة مصر بياوندي : اهتمام شعبي وإعلامي بمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

ذكرت السفارة المصرية في العاصمة الكاميرونية ياوندي أن المواطنين الكاميرونيين ووسائل الإعلام والصحافة يعطون اهتماما بالغا بمباراة الذهاب بين الأهلي المصري والقطن الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق ٥ أكتوبر المقبل .

وقال القنصل العام لمصر في ياوندي أحمد نصار – في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأبوجا الليلة – إن الأعوام الأخيرة شهدت تفوقا ملحوظا للمنتخب المصري على نظيره الكاميروني في اللقاءات التي جمعتهما معا وينظر الكاميرونيون لهذه المباراة على أنها فرصة لرد الاعتبار أمام الكرة المصرية وفريق الأهلي الذي حصل على لقب بطل أفريقيا في ملعب نادي القطن عام ٢٠٠٨، وترى جماهير القطن الكاميروني أن فريقها كان أحق باللقب وخسارته آنذاك كانت نتيجة لأخطاء تحكيمية .

وأضاف نصار أن نادي القطن الكاميروني تأسس عام ١٩٨٦ وأنه يتبع شركة القطن الكاميرونية وهو ما يوفر له ميزانية كبيرة مقارنة بالأندية الكاميرونية الأخرى، مشيرا إلى أن مدينة “جاروا” التي ستستضيف المباراة هي معقله وهي أحدى أهم المدن الكاميرونية وعاصمة الأقاليم الشمالية للكاميرون حيث غالبية السكان من المسلمين كما أنها مسقط رأس كل من الرئيس الكاميروني السابق أحمدو أهيدجو وعيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأشار القنصل المصري إلى أن فريق القطن حصل على لقب الدوري الكاميروني ١١ مرة أولها عام 1997 وأخرها عام 2011 .

كان القنصل أحمد نصار قد قال في تصريح في وقت سابق اليوم لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السفارة المصرية اتفقت مع الجانب الكاميروني على تخصيص ملعب لتدريب الأهلي يوم الخميس بمقر نادي القطن على أن يكون التدريب الرئيسي للفريق يوم الجمعة ٤ أكتوبر على إستاد مدينة “جاروا” الرياضي وهو الملعب المقرر لاستضافة المباراة والذي يسع لحوالي ٣٥ ألف متفرج، مشيرا إلي أنه نفس الملعب الذي شهد تتويج الأهلي بطلاً لأفريقيا في نهائي البطولة عام ٢٠٠٨ أمام فريق القطن الكاميروني.

أ ش أ