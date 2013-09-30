الخنين: رئيس مجلس الأمة وعد بدراسة مطالب عمال «الخدمات النفطية»

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين وعددا من أعضاء النقابة.

من جانبه، أشاد الخنين باللقاء الذي استمع خلاله رئيس مجلس الأمة بحضور النائب ماضي الهاجري الى مطالب النقابة الممثل الشرعي لعمال الشركة ووعد بدراستها في اللجنة المختصة.

وأشاد الخنين في تصريح صحافي امس بجهود النائب ماضي الهاجري الذي بذل جهودا كبيرة في دعم مطالب النقابة، مشيرا الى ان اعضاء النقابة تقدموا بمذكرة تفصيلية الى لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الامة وحملت الرقم 18 للفصل التشريعي الـ 14 وتتضمن كل المطالب العمالية المستحقة خاصة التي وافق عليها مجلس ادارة الشركة السابق وتم تسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك عقب الإضراب الشامل الذي نفذه عمال الشركة قبل عدة اشهر وأصاب القطاع النفطي بشلل كبير.

وأشاد الخنين بجهود ودعم نواب مجلس الأمة الذين شاركوا النقابة خلال عقد الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت قبل أيام وتم خلالها تفويض مجلس إدارة النقابة باتخاذ كل الخطوات القانونية والتصعيدية بما فيها الإضراب لضمان حقوق عمال الشركة.

وأعلن الخنين عن تشكيل النقابة عددا من اللجان النوعية لتفعيل دور جميع العمال وتثقيفهم بحقوقهم المشروعة والاستعداد القانوني لانتزاع الحقوق عبر الاتفاقيات والمحاضر التي وقعت مع إدارة الشركة مشددا على ان هناك تلاحما قويا والتفافا كبيرا حول النقابة في مطالبها العادلة لعمال الشركة.

وقال الخنين ان اعضاء النقابة اختاروا اللجوء للوسائل القانونية والنقابية الصحيحة لحل الأزمة بلقاء مجلس ادارة الشركة ومن ثم كان لقاء رئيس مجلس الأمة وتسليم شكوى رسمية الى لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس الموقر.

واوضح الخنين في ختام تصريحاته ان النقابة ستمضي قدما في اتباع كل الوسائل القانونية والنقابية للحصول على كل الحقوق العادلة والمشروعة لعمال الشركة، مشددا في الوقت ذاته على ان جميع الخيارات مفتوحة بما فيها الإضراب الشامل الذي تعتبره النقابة آخر الدواء.