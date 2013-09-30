الحويلة و الطاحوس يقترحان تعيين المدرسين المساعدين في الجامعة أعضاء بهيئة التدريس

د. محمد الحويلة

قدم النائبان أسامة الطاحوس ومحمد الحويلة اقتراحا بقانون بشأن تعديل أوضاع المدرسين المساعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت، وجاء الاقتراح كالتالي: يعين المدرسون المساعدون الكويتيون ممن يعملون بكليات جامعة الكويت في تاريخ العمل بهذا القانون الحاصلون على درجة الدكتوراه أعضاء بهيئة التدريس بوظيفة مدرس، وذلك إذا توافرت في أي منهم الشروط الآتية: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة ومعترف بها من وزارة التعليم العالي بالكويت، وأن تكون لديه خبرة أكاديمية وتدريسية في مجال تخصصه لا تقل مدتها عن 5 سنوات، وأن يكون لديه 3 أبحاث على الأقل منشورة في مجلات علمية محكمة. ويعين المدرس الذي تتوافر فيه هذه الشروط بالقسم العلمي الذي يتفق مع تخصصه. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل أوضاع المدرسين المساعدين الكويتيين من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت كالتالي: لا تخفى المشكلات التي يعاني منها المدرسون المساعدون من حملة الدكتوراه في جامعة الكويت، خصوصا ان البعض منهم قام بتدريس عدد من المقررات لسنوات طويلة لدى البعض 20 عاما، وان تعديل أوضاعهم سيكون له مردود إيجابي من ناحية الاستفادة من هذه الطاقات في زيادة عدد الشعب الدراسية، ومواجهة الأعداد المتزايدة من الطلبة، وتقليل عدد المنتدبين في الأقسام العلمية وتخفيف الضغط على ميزانية الجامعة، لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق، حيث نص في المادة الأولى على ان يعين المدرسون المساعدون الكويتيون ممن يعملون بكليات جامعة الكويت في تاريخ العمل بهذا القانون والحاصلون على درجة الدكتوراه أعضاء بهيئة التدريس بوظيفة مدرس، وحددت المادة الثانية ذاتها الشروط اللازم توافرها للتعيين.