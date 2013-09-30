فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة «الدور الثاني» للالتحاق بدورة «الرقباء الأوائل»

أعلن قطاع شــؤون التعليم والتدريـب في وزارة الداخـلية عن فتـح باب التـسجيل لطلبة الثانوية العامة «الدور الثاني» للالتحاق بمعهد ضباط الصف «الرقباء الأوائل». وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 30/9/2013 ولمدة أسبوع، وفق الشروط والتي سبق الإعلان عنها فور ظهور نتيجة الثانوية العامة «الدور الأول». ويأتي هذا الإعلان تماشيا مع توجهات وزارة الداخلية لإلحاق أكبر عدد من الشباب الكويتي بالمعاهد والمدارس الشرطية وتحفيزهم على الانخراط بالسلك العسكري، كذلك وجود رغبة أكيدة من بعض طلبة الثانوية العامة «الدور الثاني» للانخراط في السلك العسكري لخدمة الوطن في هذا المجال.