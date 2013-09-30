وفد إعلامي شيشاني زار «الأنباء» وجال في أقسامها المختلفة

من القاهرة الى دمشق ومن غروزني الى الكويت، محطات مهمة في حوار مفتوح حول هموم السياسة والتغيرات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية وأيضا متاعب أبناء المهنة، حيث كان اللقاء ممتعا مع الوفد الإعلامي الشيشاني الزائر للبلاد حاليا بدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والذي قام بزيارة الى صحيفة «الأنباء» واستقبلهم مدير التحرير الزميل محمد الحسيني.

الوفد الذي سر كثيرا بما شاهده في «الأنباء» وما طرأ عليها من عمليات تطوير وتحديث في المبنى، وأبدى اعجابه أيضا بالمهنية والموضوعية التي تتبناها الصحيفة، والتي وضحت جليا في زيارة وفد «الأنباء» الى روسيا الاتحادية ولقاء رئيسي الشيشان وتتارستان وعدد من الساسة الروس لنقل وجهة نظر روسيا الى القارئ الكويتي والعربي خاصة في الملفات التي تخص المنطقة العربية وفي مقدمتها الربيع العربي.

في البداية رحب الزميل مدير التحرير محمد الحسيني بالوفد، مؤكدا ان «الأنباء» هي بيت زائريها، ومشيرا الى ان ما تتميز به الصحيفة هو تناولها للأحداث بكل موضوعية وتقديم الرأي والرأي الآخر للقارئ، اضافة الى تنوع الأخبار ومصادرها لانتقائها مجموعة من الصحافيين والمراسلين المتميزين.

وفي ختام اللقاء اصطحب الزميل الحسيني ضيوف «الأنباء» في جولة بين أروقة الجريدة للتعرف على أقسامها المختلفة، ووجّه الإعلاميون الشيشانيون الشكر للحسيني ولإدارة «الأنباء» على هذه الاستضافة التي أتاحت لهم التعرف على آلية العمل داخل مؤسسة اعلامية كويتية عريقة.

وتسلم الزميل الحسيني من الوفد هدية تذكارية لـ «الأنباء» عبارة عن خنجر تاريخي يعود إلى العام 1335 هجرية ويجسّد تراث الشيشان المعروف بهذا المجال.