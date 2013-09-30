«الصحة» تعلن الفائزين بمسابقة «حقائق للحياة»

حنان عبدالمعبود

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التخطيط وضبط الجودة رئيس اللجنة المشتركة لتطبيق مبادرة كتاب «حقائق للحياة» د.وليد الفلاح عن تنظيم حفل تكريم الفائزين بمسابقة كتاب حقائق للحياة التي أقيمت من خلال إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة وجاءت تطبيقا للمبادرة العالمية للمنظمات الدولية ذات الشأن بالتعاون مع أكثر من مائة وستين مؤسسة عالمية من المؤسسات المعنية بالأطفال.

وذكر الفلاح في تصريح أن مسابقة هذا العام شهدت إقبالا كبيرا من طلبة وطالبات مرحلة الصف التاسع المعنيين مما يبشر ببلوغ الأهداف التي تم تحديدها ضمن خطة العمل المتكاملة والتي من أهمها الارتقاء بصحة طلبة المدارس من خلال نشر المفاهيم الصحية ضمن المناهج والبرامج المدرسية مثمنا بدوره الجهود الحثيثة للمشاركين في اللجنة من وزارة التربية ودعمهم المتواصل لجهود وزارة الصحة لإتمام هذا المشروع.

وأشاد الفلاح بهذه المبادرة الهادفة مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذه البرامج التي تعتبر من أهم البرامج التربوية الوقائية التي تساعد على الاستفادة من الكتاب في نشر الوعي الصحي السليم بين طلبة وطلاب المجتمع المدرسي بهدف توعيتهم بالمفاهيم الصحية السليمة وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة واتخاذها نمطا للحياة مما يتفق مع دور إدارة الصحة المدرسية الذي يتمحور حول تقديم برنامج صحي توعوي متكامل ومنسق لجميع طلبة وطالبات المدارس متماشيا مع الممارسات والمعايير العالمية وهذا ما سعت وستسعى إليه دائما عبر مختلف البرامج وخطط العمل المستقبلية.