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«الرقابة الغذائية» ينظم يوماً حقلياً لزراعة الصبار العلفي

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«الرقابة الغذائية» ينظم يوماً حقلياً لزراعة الصبار العلفي «الرقابة الغذائية» ينظم يوماً حقلياً لزراعة الصبار العلفي

نظمت إدارة الأبحاث والتطوير بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ومركز خدمات المزارعين مؤخراً يوماً حقلياً بعنوان "زراعة الصبار العلفي" في محطة أبحاث بني ياس في مدينة أبوظبي، بمشاركة 40 مرشداً زراعياً ومزارعاً قيادياً في المنطقة.

تأتي هذه الفعالية في إطار برنامج التعاون المشترك بين جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.

وتمثلت أهم أهداف الدورة في تعريف المشاركين على أهمية زراعة الصبار العلفي وطرق زراعته واستخداماته، حيث يعتبر الصبار العلفي من أكثر النباتات تأقلماً مع البيئة الجافة لقدرته على تخزين المياه عند توفرها والاستفادة منها خلال فترات الجفاف،

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