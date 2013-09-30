مشاركة فاعلة لسفارة الدولة بالأردن في بازار السلك الدبلوماسي الخيري

شاركت سفارة الدولة لدى الأردن، في بازار السلك الدبلوماسي السنوي، الذي أقيم بمشاركة ما يزيد على 57 سفارة وبعثة وهيئة دبلوماسية عربية وأجنبية في عمَان، من خلال السفراء والدبلوماسيين والملحقين الثقافيين، وسط حضور كثير من كافة الفعاليات الشعبية والرسمية وعقد تحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال.

وشاركت السفارة هذا العام بفاعلية بجناح متميز يحتوي على منتجات إماراتية يدوية وتقليدية والتي تعبر عن التراث والطابع الثقافي الاماراتي مثل العطور العربية والبهارات والملابس التراثية والتمور وغيرها، كما شاركت السفارة بجناح المأكولات، حيث تم تقديم أطباق من التراث الإماراتي، حيث حظي جناح الامارات بإقبال واسع وإعجاب من قبل كافة الفعاليات المشاركة والزائرة.

وتسلمت الأميرة بسمة بنت طلال خلال زيارتها الجناح الإماراتي درعاً تكريمية، قدمها لها القائم بأعمال السفارة في عمّان احمد محمد بسيس الطنيجي بحضور الملحق الثقافي الدكتور حمد كرم الكعبي، حيث ثمنت عالياً دور سفارة الامارات، وذلك من خلال مشاركتها الفعّالة السنوية وعدم انقطاعها عن فعاليات البازار السنوية ما يعكس عمق العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين قيادةً وحكومةً وشعباً.

وخلال فعاليات البازار تم عرض المنتجات التقليدية للبلاد المشاركة في البازار، والذي يقام لصالح "مبرة أم الحسين الخيرية"، ليتم توجيه كافة التبرعات المادية لصالح المشروعات الخيرية، التي تشرف عليها "المبرة" .

ويعتبر هذا البازار الخيري الدبلوماسي الأكبر من حيث مشاركة السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وضمت المنتجات التقليدية الحلي والتحف وأدوات الزينة والعطور وبعض المنتجات المنزلية البسيطة والملابس والمنسوجات والمأكولات.