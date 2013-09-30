4.3 ملايين درهم حصيلة مزاد الفجيرة للأرقام المميزة

نظمت مؤسسة الفجيرة للمزادات في دبي مزاداً لبيع الأرقام المميزة للسيارات لإمارة الفجيرة وذلك بإشراف القيادة العامة لشرطة الفجيرة ومثلها الرائد خالد الظنحاني ، وبلغت حصيلة مزاد الفجيرة العلني الرابع للأرقام المميزة للمركبات الذي أقيم مساء اول من أمس في "انتركونتنتال فيستفال سيتي في دبي " اربعة ملايين و 300 ألف درهم نتيجة بيع 61 رقما مميزا شملت 56 رقما لسيارات وخمسة أرقام لدراجات نارية.



> وسجل الرقم "ج 4" أعلى قيمة في المزاد، حيث بدأ المزاد بنصف مليون درهم بمزايدة 10الاف درهم الى ان وصل الى 710 الف درهم واشتراه المواطن خالد أحمد، كما سجل رقم "ج 7" الرقم الاعلى التالي بقيمة 670 الف درهم.



> وشارك في المزاد الذي أقيم بإشراف القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونظمته الفجيرة للمزادات بحضور عدد من كبار المسؤولين بشرطة الفجيرة .



> وقال رئيس مجلس إدارة الفجيرة للمزادات، أحمد مصطفى أهلي: ان مزاد الأرقام المميزة للمركبات أقيم في دبي بعد نجاحه الباهر، والذي اقيم لأول في ابريل الماضي مرة بناء على طلب الجمهور لتسهيل حضور الراغبين في المشاركة.



> ولفت إلى أن القيمة الاسمية للمزاد بلغت ثلاثة ملايين و250 الف درهم وكانت الزيادة في إيرادات المزاد بنسبة " 30 "في المائة من القيمة الاسمية تقريبا ، مشيرا إلى أن المزاد حضره عدد كبير من المواطنين والجاليات الاجنبية المهتمة بالحصول على الارقام المميزة بإمارات الدولة.

المزاد الإلكتروني

وقال أحمد مصطفى أهلي المدير التنفيذي للمؤسسة إن إدارته وقعت عقداً مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة تقوم بموجبه المؤسسة المتخصصة في مجال المزادات حصرياً بتسويق وبيع الأرقام المميزة للوحات السيارات والدراجات النارية بإمارة الفجيرة، مضيفاً أن مؤسسته وبالتنسيق مع شرطة الفجيرة قررت تنظيم مزاد الأرقام المميزة.

حيث يطرح خلاله 61 رقماً مميزاً، على رأسها الرقمان الفرديان (4 و7 من الفئة G) فضلاً عن الأرقام الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية من فئات مختلفة، لافتا الى ان الرقم ج 12أحدث ضجة كبرى عند طرحه والذب بدأت الزيادة عليه عند 150 الف درهم بمزايدة الف درهم فقط.

وظل يتزايد عليه من قبل المشاركون بكثرو الى ان وصل سعره الى 211 الف درهم. وقال أهلي : ان مؤسسته تعتزم أن يكون المزاد القادم في ديسمبر المقبل الكترونيا في نفس الوقت ليتسنى لأكبر عدد من المشاركين الدخول فيه، وذلك بعد الاقبال الكبير الذي شهده المزاد الاخير في دبي والذي حضره ما يزيد على 150 شخصا من 20 جنسية عربية وأجنبية.

مشاركة واسعة

كما أشاد عدد من الحضور بدقة تنظيم المزاد وما اشتمل عليه من باقة متنوعة من أرقام مميزة روعي في اختيارها رغبات المزايدين، وأيضا كان الباب مفتوحا لمن يرغب في دخول المنافسة للمواطنين والمقيمين ويشار إلى أن مزاد الأرقام المميزة للسيارات بإمارة الفجيرة شهد حتى الآن بيع أكثر من 241 لوحة منذ تاريخ الموافقة على طرحها في مزاد علني.

تعاون مع الشرطة

أكد الحضور على أن هذا المزاد الذي جاء بتعاون من القيادة العامة لشرطة الفجيرة نجح في الاستحواذ على اهتمام كبير وزيادة في أعداد المزايدين والحضور، إضافة إلى تمكين الأفراد من الحصول على لوحاتهم المفضلة والإسهام في تحقيق الهدف المميز في دعم المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع والخدمات التطويرية للشرطة حيث تذهب حصيلة بيع اللوحات الى مشاريع شرطة الفجيرة التي تعود بالنفع على خدمة المجتمع .



> كما أعرب عدد من المشاركين في المزاد عن رضاهم عن دقة التنظيم، كما وتقدموا بالشكر إلى "الفجيرة للمزادات" و"القيادة العامة لشرطة الفجيرة " على تلبية احتياجات الجمهور بتوفير أرقام مميزة للسيارات.